Як друг Путіна мільярдер Ротенберг обходив санкції через банк у Лондоні: гучне розслідування
Наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх Аркадій Ротенберг, ймовірно, використовував британський банк Barclays для обходу американських і європейських санкцій. Їх вводили проти нього ще в 2014 році після анексії Росією Криму.
Інформацію про Ротенберга оприлюднило BBC із посиланням на документи підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів.
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Як Ротенберг обходив санкції
- У 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 мільйона доларів). Чимало з транзакцій були здійснені після введення санкцій.
- У липні цього року Сенат США звинуватив сім'ю Ротенбергів у тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance.
- Ця компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для купівлі за 7,5 мільйонів доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 рокую.
- У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, випливає, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також, імовірно, пов'язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом дійшов висновку, що російський бізнесмен є її власником.
Що відомо про Аркадія Ротенберга?Він є одним із найближчих друзів Путіна, з яким той знайомий ще з дитинства. Санкції проти Ротенберга та його брата Бориса були введені владою США і ЄС в 2014 році. Міністерство фінансів США звинуватило їх у причетності до анексії Криму. Саме компанія Ротенберга будувала так званий Кримський міст. У 2018 році США додали до списку санкцій сина Аркадія Ротенберга Ігоря.
Західним банкам заборонено вести з ним будь-яку діяльність. Брати Ротенберг надають підтримку особистим проєктам Путіна і заробили мільярди доларів на контрактах для "Газпрому" і зимової Олімпіади в Сочі, якими їх нагородив Путін.