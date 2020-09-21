Наближений до президента Росії Володимира Путіна олігарх Аркадій Ротенберг, ймовірно, використовував британський банк Barclays для обходу американських і європейських санкцій. Їх вводили проти нього ще в 2014 році після анексії Росією Криму.

Інформацію про Ротенберга оприлюднило BBC із посиланням на документи підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, які є в розпорядженні журналістів.

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Як Ротенберг обходив санкції

У 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів (77,5 мільйона доларів). Чимало з транзакцій були здійснені після введення санкцій.

У липні цього року Сенат США звинуватив сім'ю Ротенбергів у тому, що вони таємно купують твори мистецтва, щоб ухилятися від санкцій. Однією з компаній, які брали участь у схемі, за даними сенаторів, була Advantage Alliance.

Ця компанія фактично належить Аркадію Ротенбергу і була використана, зокрема, для купівлі за 7,5 мільйонів доларів полотна Рене Магрітта в червні 2014 рокую.

У 2016 році банк почав внутрішнє розслідування і закрив рахунок компанії. З документів, однак, випливає, що до 2017 року залишалися відкритими рахунки інших фірм, також, імовірно, пов'язаних з Ротенбергом, наприклад, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays згодом дійшов висновку, що російський бізнесмен є її власником.

Довідка! Barclays – один із найбільших та найстаріших банків Великої Британії, заснований ще у 1690 році. Працює в сферах роздрібного та корпоративного банкінгів, управління активами та інвестиціями. Має дочірні банки та філії у понад 50 країнах світу.