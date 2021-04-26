Олександр Фельдман, харківський депутат від "Опозиційної платформи – За життя", за 2020 рік задекларував досить коштовний подарунок – 99 мільйонів гривень. Щедрою дарувальницею виявилась його мати.

Мати Фельдмана отримала ще більшу суму після смерті свого чоловіка. Вона вирішила подарувати частину статків своєму сину. Про це повідомили у пресслужбі народного обранця. До теми "Слуга народу" Павлюк пояснив виграші в лотерею у декларації Як звідки в матері Фельдмана такі статки Батько Фельдмана – Борис – був бізнесменом та головою ради засновників приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко".

Компанія працює в секторі комерційної нерухомості. Одним із важливих активів фірми зазначають харківський ринок "Барабашово" – найбільший торговий об'єкт в Україні.

У 2020 році бізнесмен помер.

Після його смерті залишилось приблизно 10 мільйонів доларів задекларованих статків.

За законом, як спільно нажите майно, вони перейшли до його дружини.

Мати Олександра вирішила частину грошей подарувати сину.

Наразі це найбільший грошовий подарунок українським депутатам від родичів.

У "Центрі протидії корупції" пояснили, що це не є порушенням, хоча й вимагає докладнішої перевірки Зверніть увагу! Нещодавно депутат Фельдман " виховував хама", коли на дорозі провчав іншого водія, за нібито ігнорування водійської етики.