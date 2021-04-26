Харківський депутат Фельдман отримав 99 мільйонів у подарунок: як це пояснили в політика

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Олександр Фельдман, харківський депутат від "Опозиційної платформи – За життя", за 2020 рік задекларував досить коштовний подарунок – 99 мільйонів гривень. Щедрою дарувальницею виявилась його мати.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Мати Фельдмана отримала ще більшу суму після смерті свого чоловіка. Вона вирішила подарувати частину статків своєму сину. Про це повідомили у пресслужбі народного обранця. 

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Як звідки в матері Фельдмана такі статки

  • Батько Фельдмана – Борис – був бізнесменом та головою ради засновників приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко".
  • Компанія працює в секторі комерційної нерухомості. Одним із важливих активів фірми зазначають харківський ринок "Барабашово" – найбільший торговий об'єкт в Україні.
  • У 2020 році бізнесмен помер.
  • Після його смерті залишилось приблизно 10 мільйонів доларів задекларованих статків.
  • За законом, як спільно нажите майно, вони перейшли до його дружини.
  • Мати Олександра вирішила частину грошей подарувати сину.
  • Наразі це найбільший грошовий подарунок українським депутатам від родичів.
  • У "Центрі протидії корупції" пояснили, що це не є порушенням, хоча й вимагає докладнішої перевірки
Зверніть увагу! Нещодавно депутат Фельдман " виховував хама", коли на дорозі провчав іншого водія, за нібито ігнорування водійської етики.