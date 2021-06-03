Врятував уважний ДАІшник: як Кернес ледь не зірвався в авто

Пасинок померлого мера Харкова Геннадія Кернеса розповів неймовірну історію. За словами Родіона Гайсинського його матір і вітчим могли померти ще у 2000 році. Однак цього не трапилось завдяки уважному співробітнику ДАІ. Він попередив подружжя про небезпеку.

Історію про це він опублікував у власному інстаграмі 2 червня. Також він додав фото автомобіля, який ймовірно зірвався внаслідок описаної події.

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Як написав чоловік, Кернес із Дружиною їхали у 2000 році з Дніпропетровська до Харкова. Вони тоді були в автомобілі Range Rover.

Їх зупинив ДАІшник, однак причиною було не порушення правил. Правоохоронець вказав їм на дим, який йшов із капота автомобіля.

Одразу після цього пара вистрибнула з автомобіля. За мить їх транспорт зірвався.



Історія Родіона Гайсинського про порятунок Кернеса / Фото Newsroom