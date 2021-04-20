Путіна просто використали: як Китай підштовхує Росію до війни з Україною

Військова загроза з боку Росії, яка стягує свої війська до українського кордону, стала темою номер один для всіх західних політиків, зокрема і для адміністрації Джо Байдена. Однак ще місяць тому картина була зовсім іншою – тоді конкурентом номер один в США називали Китай.

О том как Китай использует Россию в своих геополитических целях и подталкивает к новой эскалации с Западом – читайте далее.

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Еще в феврале американский президент Джо Байден дает четкую характеристику своему российскому коллеге: "Путин – убийца". Позже он показательно отказывается от дебатов с главой Кремля, ссылаясь на нехватку времени и отсутствие необходимости в таких переговорах. И это логично, ведь всё внимание администрации президента США, в тот момент сосредоточено на противостоянии с Китаем.

Байден назвал Путина убийцей: смотрите видео

Этот же тезис Байден еще раз озвучивает – он почти не говорит о Путине, напротив почти весь блок посвященный внешней политике Америки отводит вопросу конкуренции с Китаем.

Именно тогда прозвучал меседж – Китай – это главный конкурент США, а Путин – это всего лишь автократ, которому нужно доказать, что демократия работает. Это было откровенно пренебрежительное заявление в адрес Кремля. И его услышали не только в Москве, но и в Пекине.

У Путина увидели шанс наконец-то заключить союз с Китаем

После таких заявлений Байдена у Путина увидели осязаемый шанс наконец-то заключить союз с Китаем для борьбы против ненавистного Запада. Мол, США сегодня атакуют 2 территориально самые большие страны Азии – Россию и Китай, а потому нужно срочно объединяться для общей борьбы.

Ради этого, незадолго до пресс-конференции Байдена, министр иностранных дел России Сергей Лавров едет в Пекин, чтобы договориться о новом союзе. Глава российского МИДа пытается убедить Китай отказаться от доллара и банковской системы SWIFT первыми, пока этого не сделал Запад.



Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И / Фото МИД России

Китайцы конечно это послушали, но на деле не только не стали союзниками России, но и сразу после отъезда Лаврова, вопреки его призывам, наоборот инвестировали в модернизацию системы SWIFT на территории Китая.

Кремль до сих пор не понял – Китай не готов строить союз со страной с имперскими замашками. Еще на встрече с американскими представителями на Аляске всё в том же феврале, главная китайская претензия звучала таким образом – Америка пытается навязать свои правила игры всему миру, а Китай наоборот выступает за многовекторность развития всех стран. Как думаете, после этих слов, Китай готов сотрудничать со страной, которая с помощью войн пытается навязать свое влияние соседним странам?

Китай ведет тихую экономическую войну

Более того, Китай все последние годы вел тихую экономическую войну за сферы влияния на карте мира, никогда особо не высовываясь и не провоцируя открытого конфликта. Россия же напротив годами пыталась доказать, что именно она является наследником Советского Союза, который когда-то имел большое влияние.

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Просто и на Западе, и в самой России, еще со времен холодной войны, привыкли, что на карте мира стояли два главных флага – капитализма и социализма, вокруг которых и группировались другие страны. И если Запад со временем только укрепился, то от Союза остались лишь замашки Путина.

Китаю не нужен союз с Россией

И всё это время Китай тихо, но уверенно развивался. И никакой союз с Россией ему в этом плане не нужен. Более того, Китай прекрасно помнит свое колониальное прошлое и сильно недолюбливает тех, кто пытается колониализм возродить.

Ведь китайская Компартия сегодня основывает свою легитимность на том, что именно ей после второй мировой удалось избавиться от пагубного влияния более крупных держав – США, Британии, Франции, и что важно – России.

Именно поэтому Китай никогда не назовет Россию союзником. А вот использовать её в своих интересах – с радостью.

Китайцы мыслят стратегически – и когда во время встречи в Анкоридже американские представители Энтони Блинкен и Джейк Салливан упрекнули китайское правительство в авторитаризме, там сразу смекнули на кого можно легко перевести стрелки – на Путина.

Обратите внимание, Китай прямо не отказал в поддержке России, но и не заверил в ней. В ситуации, когда и с Запада и с Востока Путина окружают недоброжелатели, а весь цивилизованный мир вслед за Байденом называет его убийцей, единственный выход как заставить с собой считаться – агрессивная военная эскалация. Он этот метод уже испробовал не раз. И в Китае прекрасно понимали, что Западу есть что ответить на этот вызов.

Как сдержать сумашедшего автократа Путина

В последние недели всё мировое сообщество только и говорит о том, как сдержать обезумевшего автократа Путина.

Администрация Байдена сутками проводит встречи и консультации со своими партнерами в ЕС и НАТО. Байден сам анонсирует совместный с Путиным саммит.

со своими партнерами в ЕС и НАТО. Байден сам анонсирует совместный с Путиным саммит. В США вводится чрезвычайная ситуация в сфере нацбезопасности именно из-за агрессивных действий России. Байден уже посвящает свой брифинг не Китаю, как это было в марте, а именно России.

именно из-за агрессивных действий России. Байден уже посвящает свой брифинг не Китаю, как это было в марте, а именно России. Европейские страны вслед за Америкой высылают российских дипломатов из страны.

А что же в это время Китай, который еще месяц назад был в центре, не очень приятного, внимания Вашингтона? Во время недавнего визита спецпредставителя по климату Джона Керри в Азию, Китай заявил, что готов плечом к плечу с США бороться с изменениями климата. И это накануне климатического саммита куда приглашен и Путин.

Более того, даже в ситуации напряженных отношений с США, Пекин заявил о готовности, совместно с Вашингтоном, максимизировать международные инвестиции и финансирование для перехода к более чистой энергии в развивающихся странах. Вот так всего за месяц, с помощью обезумевшего Путина, Китай вдруг из негативного персонажа стал обрастать флером позитивного героя.

Пекин воспользовался Россией

Конечно, конфронтация США и Китая на этом не закончится и экономическое противостояние продолжится. Но Пекину удалось сбить градус враждебности в свой адрес с помощью всё той же Москвы, которая вдруг увидела в лице Поднебесной союзника.

Но Поднебесная до сих пор помнит обиды прошлого века – например там прекрасно помнят конфликт с СССР за остров Даманский в 1969 году. Тогда Советский Союз наглым образом счел остров своим. Но в итоге, сразу после развала, Даманский отошел к Китаю, а в 2005 году Пекин отхватил еще 300 квадратных километров, считающихся российской территорией. Более того, конфликт 50-летней давности в Китае до сих пор считают "отпором северным агрессорам".

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И в этом как раз и заключается политика Китая – если нам выгодно, мы готовы сотрудничать, но о своих претензиях не забываем. Даже медленное наращивание товарооборота между Китаем и Россией, расценивается как стратегический шаг. По мере усиления зависимости России от Китая, а это происходит, китайские политики вполне могут начать давить на Россию. Например, в обмен на продолжение торговых соглашений, Китай может потребовать сократить любое сотрудничество с соперниками КНР.

Но это вовсе не значит, что Россия вдруг становится союзником Китая. Нет, скорее она служит громоотводом для Поднебесной. И пока у неё это прекрасно получается – последнее переключение внимания Запада с Китая на Россию – яркий тому пример.

И учитывая историческую память китайцев, даже не сомневайтесь – как только Запад ослабит Россию до предела, Китай, по примеру борьбы за остров Даманский, снова выставит свои территориальные претензии к Путину.