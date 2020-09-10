У Держпродспоживслужбі оцінили ймовірність потрапляння Києва до червоної карантинної зони. У столиці є шанси уникнути посилення обмежень, але за певної умови.

І річ не лише в дотриманні соціальної дистанції чи маскового режиму. Про те, як Київ може уникнути потрапляння в червону зону карантину розповів глава управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі "РБК-Україна".

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За його словами, можна уникнути потрапляння Києва до червоної зони карантину, якщо працювати в осередках коронавірусу.

Якщо правильно будемо реєструвати ситуацію і працювати у вогнищах, то до червоної зони не дійде,

– сказав Рубан.

Він наголосив, що треба приділяти увагу осередкам коронавірусу, які з’являються в Києві час від часу.