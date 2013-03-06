Як не стати жертвою шахраїв в онлайн-казино: на які фактори слід звертати увагу першочергово

У сфері онлайн-казино в Україні доля нелегальних сайтів вже збільшилась до майже 50% ринку. Водночас нелегальні сайти продовжують функціонувати й представляють серйозну небезпеку для гравців.

Фахівці сфери онлайн-гемблінгу розповіли, як не натрапити на шахраїв, інформує 24 Канал. Які фактори вказують на сумнівність отримання виграшу – далі в матеріалі.

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Казино масово переходять в інтернет-простір

Популярність онлайн-казино зростає в Україні вже кілька років поспіль. Вірогідно, що це відбувається на фоні помітного зниження популярності офлайн-казино. Причин цьому декілька, зокрема офлайн-казино обмежені жорсткими вимогами до місця розташування, що ускладнює їх роботу. Наразі наземні казино можуть відкриватись тільки у 5-зіркових готелях із номерним фондом не менше 150. У низці міст операторам дозволяється розміщувати казино в чотиризіркових та п'ятизіркових готелях, які мають сто і більше номерів. Казино дозволені також у заміських комплексах відпочинку площею не менше 10 тисяч квадратних метрів з п'ятизірковим готелем.

Протягом кількох років після запровадження у 2009 році заборони на діяльність гральних закладів, зокрема казино і гральних автоматів, галузь була майже повністю зруйнована. Аж до прийняття в серпні 2020 року закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", яким були встановлені правила для ігрового бізнесу, легального поля, в якому він міг би розвиватись, не існувало.

За цей час, разом з проникненням цифрових технологій у всі сфери життя, у світі розпочався процес переходу гемблінгових платформ в онлайн. Особливо стрімко ці процеси активізувались під час карантинних обмежень, запроваджених через COVID-19.

Тепер, коли люди можуть вільно пересуватись, поведінковий патерн не змінився. Більшість з тих, хто бажає розважитись і отримати свою порцію дофаміну на азартній грі, не згодні міняти зручне домашнє вбрання на смокінг, а улюблену піцу – на немаленький рахунок ресторану 5-зіркового готелю. Вони воліють розслаблятись за грою в комфортних для себе умовах.

Чимало гравців також надають перевагу іграм на ходу – в дорозі на роботу, під час очікування в чергах. Через це попит на онлайн-казино зміщується в бік мобільного гемблінгу. Цей тренд буде актуальним у найближчій перспективі, кажуть експерти.

У сегментах десктопних і мобільних ігор, як і раніше, найбільш популярними є слот-ігри (класичні слоти, відеослоти, джекпот-слоти та прогресивні слоти). Водночас шаленими темпами набувають популярності краш-ігри – альтернатива класичним "слотам". Механіка краш-ігор така: у грі є об'єкт, який піднімається по графіку. Разом із рухом об'єкта зростає коефіцієнт, на який множиться сума ставки гравця за раунд. Гравець може забрати свій виграш у будь-який момент, поки об'єкт перебуває в русі, але якщо об'єкт падає, то раунд припиняється і гравець втрачає свою ставку.

Нам би хотілось, щоб бажаючі зіграти в онлайн-казино в різноманітті ігрових пропозицій на сайтах і через додаток на смартфоні в першу чергу звертали увагу не на класифікацію гри, яскраві віжуали або бонуси, а замислювались над тим, чи перебувають вони на платформі легального онлайн-казино, чи вже на вудочці у шахраїв-нелегалів. Погоджуючись зіграти на нелегальних платформах, люди наражають себе на серйозні небезпеки,

– каже юрист, представник відомого бренду онлайн-казино Олександр Бондар.

За його словами, різниця між тим, щоб грати в легальному і нелегальному казино, – це як вибирати між якісним алкоголем відомого бренду і свідомо вживати підробку, виготовлену в антисанітарних умовах.

Вживаючи нелегальну "пальонку", людина ризикує отруїтись, осліпнути або навіть померти. Також я можу порівняти це з переглядом фільму в якості HD 1080p на сайті офіційного провайдера послуг та якістю 360p на сайті з піратським контентом. Я сам ніколи не пробував грати в нелегальних онлайн-казино, натомість нерідко чую від колег, що навіть плавність "прокрутів" на таких сайтах відсутня, гірший "віжуал". І це можна зрозуміти – виробники легального сертифікованого софту інвестують у його створення величезні гроші, залучають команди професійних дизайнерів,

– розповів юрист.

Легальні онлайн-казино мають офіційну ліцензію

Легальні онлайн-казино мають офіційну ліцензію, яка коштує 26 мільйонів гривень на рік, і використовують виключно сертифікований софт. Найбільша відмінність від нелегальних онлайн-казино полягає в тому, що вони гарантують виплату виграшу і забезпечують захист персональної інформації гравця.

Легальні оператори онлайн-казино провадять захист персональних даних гравця згідно із законодавством України про захист персональних даних. Визначена відповідальність за несанкціонований виток і розголошення даних, – зазначає представник бренду СhampionCasino.

Участь у грі на нелегальних вебсайтах для гравців є небезпечною через загрозу неправомірного використання персональних даних гравців невідомими особами та відсутністю гарантій виплати виграшів, ідеться в офіційному нагадуванні на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (надалі – КРАІЛ).

Легальні оператори на вимогу чинного Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" вказують державною мовою своє повне найменування та фактичне місцезнаходження (на додачу і місцезнаходження згідно з реєстраційними документами). Вони також мають вказувати ідентифікаційний код, відомості про ліцензію (зокрема номер і строк дії), правила участі в азартній грі, порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів), інформацію про мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується, інформацію про сервісну та технічну службу підтримки.

Ресурси легальних операторів онлайн-казино містять інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які схильні до ігрової залежності, контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність тощо.

Сертифікований або легальний оператор онлайн-казино вимагає від гравця інформації для ідентифікації особи. Це необхідно, щоб не допустити до азартної гри осіб, які не досягли 21 року. Також, щоб мати змогу переконатись у юридичній дієздатності особи, яка має намір грати в онлайн-казино.

Окрім того, оператор потребує доказів, що людина, яка виявила бажання розважитись в онлайн-казино, не внесена до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх – реєстр лудоманів, покликаний допомогти регулювати доступ до азартних ігор та запобігти поширенню ігрової залежності в Україні.

Авжеж, перебування людини в реєстрі лудоманів є підставою для заборони їй грати на гроші тільки на ресурсах легальних онлайн-казино.

"Вимога легальних операторів надати ідентифікаційний код пов'язана з тим, що, виплачуючи виграш, оператор утримує з виграшу податок на доходи (ПДФО) та військовий збір, як податковий агент. Також, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, оператори азартних ігор слідкують, щоб сума сукупних транзакцій гравців не перевищувала 55 тисяч гривень. Згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також нормативно-правовим актам Державної служби фінансового моніторингу України оператори онлайн-казино мають звітувати про транзакції, що перевищують зазначену суму, з метою забезпечення прозорості та законності фінансових потоків", – пояснив юрист.

Нелегальні онлайн-казино можуть скористатися вашими даними

Нелегальні онлайн-казино, які "косплеять" легальних гравців, також вимагають персоніфіковані дані. Якщо людина не зможе відрізнити "легала" від "нелегала" – вона їх надає. Наслідки можуть бути жахливими. Погравши в нелегальне онлайн-казино, і не факт, що успішно, гравець через певний час може дізнатись про оформлені на нього кимось кредити або про свою участь у фінансових махінаціях, на які не давав своєї згоди. У найкращому з усіх варіанті людина стане мішенню для шквалу рекламних дзвінків та SMS, оскільки нелегальні оператори не несуть жодної відповідальності за "злив" персональних даних.

Я наполегливо раджу громадянам надавати персональні дані онлайн-казино тільки у випадках, якщо вони переконались на 100%, що збираються грати на сайті або через додаток легального (ліцензованого) оператора,

– підкреслив юрист.

Граючи в нелегальних онлайн-казино, є великий ризик не отримати виграш взагалі

Згідно з вимогами українського законодавства, легальні оператори онлайн-казино мають повідомляти гравцям інформацію про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

RTP (Return to Player) в онлайн-казино – це показник, який відображає відсоток від загальних ставок, що повертається гравцям у вигляді виграшів за певний проміжок часу. RTP виражається у відсотках і зазвичай становить від 90% до 98% для більшості онлайн-ігор. Наприклад, якщо гра в слот має RTP 96%, це означає, що на кожні 1000 гривень, які гравці ставлять на цей слот, вони у середньому отримують 960 гривень у вигляді виграшів.

Високий RTP означає, що гра є більш вигідною для гравців, оскільки вони зможуть отримати більше грошей у разі виграшу. Низький – свідчить про вищий прибуток для казино і менше шансів для гравців на виграш. Тут слід зауважити, що RTP не гарантує конкретного виграшу для окремого гравця за короткий проміжок часу, але відображає середні показники для всіх гравців у довгостроковій перспективі. Показник є важливим для забезпечення прозорості та чесності ігор в онлайн-казино. Репутаційні казино надають інформацію про RTP для кожної гри, щоб гравці могли приймати обґрунтовані рішення. Зокрема, на вебсайті онлайн-казино має бути розміщено повідомлення на кшталт: "Загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) 94 – 98%".

Нелегальні казино "корегують" показник RTP, як їм заманеться. Вони можуть виставити його на рівні 50%, 20% і навіть 10%, що означає – людина може програти до 90% коштів, які була готова використати на ставки. Вони взагалі можуть "вбити" гравця: тобто скільки б він не грав – буде в постійному програші, допоки не втратить усі заведені на рахунок в акаунті кошти. З легальним казино подібне неможливо, оскільки на відміну від нелегалів, ліцензійні казино зацікавлені у збереженні галузі та гравців. Нелегали діють за схемою "прийшли – схопили швидких грошей – утекли", відкриваючи ще з десяток сайтів-підробок.

Нерідко в нелегальних онлайн-казино людина взагалі не може отримати свій виграш. У випадку з легальним онлайн-казино існує змога поскаржитись в КРАІЛ або звернутись безпосередньо до оператора (який відкрито вказує на сайті свої дані), тоді як знайти "цифровий слід" нелегалів в більшості випадків не під силу навіть правоохоронним органам. Переважно вони перебувають за межами України й зазвичай недоступні для правосуддя.

Як відрізнити легальне онлайн-казино від нелегального?

У першу чергу слід звертати увагу на домен – він завжди має закінчуватись на UA. Отже, легальні онлайн-казино мають домен верхнього рівня і це не примха організатора азартних ігор, а вимога законодавства України.

На вимогу чинного закону, організатор азартних ігор у мережі Інтернет може провадити діяльність через вебсайт після повідомлення Уповноваженого органу про доменне ім'я в доменній зоні UA, яке збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор. Окремо в законодавстві передбачено, що вебсайт організатора азартних ігор повинен належати йому на праві власності або праві користування.

Другим кроком має стати перевірка онлайн-казино, в якому людина збирається грати, в реєстрі ліцензіатів на сайті КРАІЛ. Це можна зробити на офіційному сайті комісії за посиланням.

Гравця має насторожити використання онлайн-казино будь-якої іншої валюти ніж гривні. Червоний прапорець: пропозиція зіграти на криптовалюту – можна не сумніватись, що потрапив на сайт шахраїв-нелегалів.

Близько половини ринку онлайн-казино досі контролюють нелегальні оператори

Дослідження, проведене Інститутом державної політики та громадянського суспільства, свідчить про те, що буквально перед повномасштабним вторгненням приблизно 60% ринку азартних ігор в Україні складали нелегальні оператори. Наразі їх доля зменшилась до 50% і, сподіваємось, буде зменшуватись і надалі.

Нещодавно урядовці звітували про те, що з початку 2024 року було заблоковано понад декілька сотень сайтів нелегальних онлайн-казино, які працювали без ліцензії та сертифікованого софту, з численними порученнями вимог чинного законодавства. Загалом з 2022 року – понад 4500 сайтів.

"Спостерігаємо, що, попри заборону реклами, нелегальних онлайн-казино в Інтернеті доволі багато. Вона з'являється на агрегаторах з піратськими фільмами. Вони заміщують банери, заохочуючи гравців бонусами і різного роду "плюшками", які ті в переважній більшості випадків не отримують. Так само в телеграмі створюються групи, які збирають тисячі підписників, а потім їм вкидається посилання "заходь, грай, отримуй бонус". Логотипи нелегалів і обіцянки нереальних виграшів з заохочувальними бонусами розповсюджуються і в тіктоці. Не менш поширена практика "прокладок" – сайтів, які за лендінгом копіюють легальні казино, але, вибираючи опції "грати" або "зареєструватись", гравець опиняється на сайті нелегального казино", – розповів Олександр Бондар.

Легалізація та суворий контроль з боку держави за дотриманням діючого законодавства у сфері – єдиний шлях до живої індустрії, в якої є відповідальність, розвиток і майбутнє. Не можна зробити сферу азартних ігор непрозорою і думати, що це не матиме серйозних наслідків. Прозорість і контроль з боку держави – єдина передумова, яка допоможе значно знизити токсичність індустрії,

– підсумував юрист сфери онлайн-гемблінгу.