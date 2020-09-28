Авіакатастрофа під Чугуєвом, яка трапилася увечері 25 вересня, сколихнула всю Україну й увесь світ. На борту літака перебували 27 людей – 19 курсантів і 7 членів екіпажу загинули. Вижити вдалося лише двадцятому курсанту.

Відео того, як нині виглядає місце падіння військового літака, показав харківський телеграм-канал "Веха".

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Нині там вже немає уламків фюзеляжу літака. Натомість довкола повалені дерева, на які впало повітряне судно, також довкола чорна випалена пожежею земля.

На місце катастрофи продовжують приходити люди. Там створили імпровізовані меморіали загиблим хлопцям. Довкола розставлені фото жертв авіакатастрофи, до яких приносять квіти.

Місце авіакатастрофи під Чугуєвом: дивіться відео

Коротко про трагедію під Чугуєвом

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві.

Літак АН-26, що належить ЗСУ, розбився та згорів. 25 людей загинули, 2 пережили авіакатастрофу. Та згодом один з хлопців помер у лікарні.

Загалом на борту було 27 людей – 7 військових льотчиків і 20 курсантів Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла бути відмова одного із двигунів літака.



Авіакатастрофа літака ЗСУ під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу