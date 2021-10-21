Як нові карантинні обмеження зустріли пасажири на вокзалах України

Від 21 жовтня міжобласні перевезення радикально змінилися через антиковідні обмеження. На вокзалах України утворилися черги, виникали скандали і непорозуміння.

З 21 жовтня міжобласні поїздки будь-яким видом транспорту дозволені тільки тим, хто має паспорт вакцинації, негативні експрес-тест чи ПЛР-тест, що зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. В іншому разі, до салону транспорту пасажирам – зась.

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Перевізники не виходять на маршрути

Міжобласні перевізники, боячись штрафів, не вийшли на усі 100% рейсів, які були заплановані. Так, наприклад, лише у Києві перевізники скасували 40% відправок. Як розповів Інтерфаксу – Україна директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко, перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв.

За даними компанії, 21 жовтня скасували низку рейсів до:

Кривого Рогу,

Миколаївки,

Рівного,

Харкова,

Кам'янця-Подільського,

Умані,

Одеси та інших міст.

У потяги не пустили 18 пасажирів

В Укрзалізниці повідомили, що від ранку і до 15 години дня не пустили 18 пасажирів. Вони мали квитки, але не мали потрібних документів про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест.

Кого не пустили у вагони:

у потяг № 18 Ужгород – Харків не допустили 5 пасажирів;

у потяг № 81 Ужгород – Харків – 1 пасажира;

у потяг № 252 Миколаїв – Харків – 3 пасажирів;

у потяг № 150 Ворохта – Полтава – 2 пасажирів;

у потяг № 45 Лисичанськ – Ужгород – 1 пасажира;

у потяг № 724 Київ – Харків – 6 пасажирів.

До того ж в Укрзалізниці відзначили: двічі до потягів викликали поліцейських.

На вокзалах Києва плачі і обурення

У Києві на Центральному залізничному вокзалі утворилися додаткові черги біля пунктів тестування. Також багато охочих зібралися у пункті вакцинації.

Люди, які не мають сертифікатів вакцинації, вишикувалися рядочком біля заздалегідь поставлених столів. Ті, ж у кого є паперові чи цифрові сертифікати, просто могли сідати у транспорт, показавши документи.

Люди здебільшого поводяться спокійно, розуміючи ситуацію. Втім, не обійшлося і без спроб "проскочити зайцем", скандалів і хитрощів.

Яка ситуація на вокзалах Києва через нові обмеження / Фото Аліни Туришин для 24 каналу

Так, пасажири сподівалися обійти нові правила, але їм це не вдалося. Пасажирка потяга Київ – Харків влаштувала істерику зі слізьми на пероні. Вона сподівалася, що її пропустять у вагон без необхідних документів.

Інших чоловік агресував до патрульних, які проводили перевірку, і вимагав, аби йому прострелили ногу, "раз він такий порушник".

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До хитрощів же вдаються перевізники: на рейсі Київ – Суми людям пропонують записуватися заздалегідь, але сідати у транспорт не на станції, а трохи далі, аби уникнути претензій. Ще одна хитрість водіїв – ігнорувати перевірки пасажирів міжобласних рейсів із зупинками на Київщині.

Як у пасажирів перевіряють сертифікати і негативні тести: дивіться відео 24 каналу

У Харкові роблять тести прямо в авто на вокзалі

Журналістка 24 каналу Анна Черненко подивилася, як перевіряють транспорт на автовокзалі у Харкові. Тут, подібно до Києва, теж організували пункти експрес-тестування. Один з них – просто у салоні авто. Медики саджають поруч пацієнтів на табурет і так просто на вулиці беруть аналізи.

Харківський вокзал у перший день введення нових обмежень / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Один з водіїв, який їздить між регіонами розповів, що наразі має негативний тест на COVID-19. Згодом планує вакцинуватися, але чекає "хорошої вакцини", на яку зараз підвищений попит.

Щодо пасажирів у його салоні, то запевняє: пускає лише за наявності необхідних документів. Наша журналістка у цьому переконалася, відвідавши пасажирів.

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Черги на вакцинацію на вокзалі у Львові

У Львові також багато пасажирів вирішили скористатися послугами лабораторії з експрес-тестами. Втім, є тут і інший вид черги – до пункту щеплення. Так, у Львові на Центральному вокзалі 21 жовтня почав працювати пункт вакцинації.

Його облаштували в приміщенні медпункту. Усі охочі щодня можуть зробити тут щеплення з 10:00 до 18:30.

Ситуація на вокзалі у Львові через нові обмеження / Фото Анни Денисенко для 24 каналу

Наразі у пункті вакцинації працює по одній бригаді в першу та другу зміни. Охочі вакцинуватись проти коронавірусу можуть приходити як за попереднім записом, так і займати живу чергу.

Щодо контролю пасажирів, то на вокзалі помітно збільшилася кількість поліції. Провідники у всіх пасажирів питають необхідні для поїздки документи. Запевняють, що нікого без них не пропускають.

Протягом доби 20 жовтня у Львові зробили рекордну кількість щеплень – майже 22 тисячі людей. Загалом на Львівщині вакцинувалися понад 935 тисяч жителів.



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