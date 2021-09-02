Святковий концерт на честь Дня міста відбувся на Приморській вулиці. Він почався з виконання гімну України оркестром Військово-морських сил.

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День міста в Одесі

Глядачі вщерть заповнили площу Потьомкінських сходів: у прямому сенсі там не було, де яблуку впасти. Першим із вітаннями виступив губернатор Одеської області Сергій Гриневецький.

Наступним в образі авантюриста у жилетці і кепці на зразок "гострих картузів" виступив мер Одеси Геннадій Труханов. Він почав звернення українською мовою, а після привітання заспівав дуетом з ведучим свята – шоуменом Потапом. Він виконав приспів з пісні "Ах, Одеса".

Як Одеса святкує День міста / Фото "Думської"

Під час урочистостей відзначили олімпійську чемпіонку – каратистку Анжеліку Терлюгу. Від мерії і невідомих благодійників спортсменці вручили ключі від квартири.

Згодом почався святковий концерт. Першою виступала італійська співачка In-Grid, згодом репер Потап. Також для одеситів та гостей міста виступили оркестр Hardi з хітами гурту Queen, гурти Mozgi, дует Artik & Asti.

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