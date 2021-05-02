Мелітополь сьогодні більш відомий як місто черешень і заводів, що майже усі закрилися. Маркером міста свого часу були й кримінальні угруповання, вони слугували "вартовими" на шляху з материкової частини України у Крим. Все змінилося, коли у 2010 році туди приїхав греко-католицький священник Петро Креніцький

Він започаткував у місті соціальні ініціативи, які сформували нову спільноту. Ukraїner розповів історію отця Петра як приклад успішної трансформації міста зсередини.

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Отець приїхав на Приазов'я взимку 2010 року. До того 17 років служив на Закарпатті. Там він ініціював будівництво понад 30 церков і вже мав велику спільноту вірян.

Коли приїхав в Мелітополь – нікого не знав, але прагнув бачити тих, хто потребував підтримки. Я не шукав, вони самі зустрічалися,

– розповів священник.

Діяльність духівника у Мелітополі не обмежилася власною паствою. Він поступово почав формувати спільноту з місцевих мешканців.



Отець Петро Креніцький / Фото Ukraїner, Дмитро Бартош

Ініціативи Креніцького

Першою з ініціативи Петра Креніцького в Мелітополі постала церква Різдва Пресвятої Богородиці. Її, як і більшість церков, спільнота будувала з нуля.

Зверніть увагу! Згодом навколо церкви облаштували зелену зону і дитячий майданчик, а також посадили фруктові дерева на місці засохлих.

Зараз при церкві діє притулок для тих, хто тимчасово потребує житла через складні життєві обставини. Там є кімнати для сімей, а є окремо – чоловічі та жіночі.

Є навіть кімнати, де можна приймати відвідувачів. Також при церкві відкрита безкоштовна їдальня, де готують обіди для місцевих безпритульних та багатодітних родин.



Як отець Петро змінює Мелітополь / Фото Ukraїner, Дмитро Бартош

На базі церкви діє низка спільнот

У спільноті "Лицарі Колумба" – чоловіки, які допомагають неповним сім'ям або ж людям із обмеженими фізичними можливостями посильною працею.

Є ще спільнота жінок "Матері у молитві", де жінки допомагають одна одній, організовують спільні зустрічі. Для дітей та молоді діє осередок "Пласту".

За словами отця, той Мелітополь, який він побачив, вперше приїхавши сюди у 2010 році, дуже відрізняється від того міста, яким він поступово стає.

Всюди, всюди відчутно, що тут з цієї такої ще посткомуністичної руїни починає кипіти життя. Це дуже симпатично. Я не знаю, чи є ще таке місто,

– зауважив священник.

"Я думаю, що в України ще Мелітополь буде на першому місці в такому – щодо позитивних змін. У такому темпі", – переконаний отець Петро.

Більше про трансформацію Мелітополя: дивіться у відео Ukraїner

Нагадаємо, що Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.