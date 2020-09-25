Як підвищення мінімалки вплине на курс гривні й інфляцію: прогноз Нацбанку
У вересні 2020 року уряд підвищив мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень, а вже з 2021 року її планують підняти до 6 тисяч гривень. У Нацбанку очікують, що це не матиме відчутного впливу на курс гривні, а на темпи інфляції повпливає, але не сильно.
Свою думку щодо впливу зростання мінімалки на курс й інфляцію в інтерв'ю Інтерфаксу озвучив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.
Варто знати Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у проєкті держбюджету на 2021 рік
Він навів приклад 2017 року, коли уряд підвищив мінімальну зарплату одразу удвічі – від 1 тисячі 600 гривень до 3 тисяч 200 гривень. Економіст підкреслив, що економіка вже доволі впевнено росла, а на підвищення зарплат давила інтенсивна трудова міграція.
Тоді всі, зокрема ми, недооцінили вплив мінімальної зарплати на середню й на інфляцію. Цього разу ефект перенесення очікуємо більш спокійний, адже економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи,
– зазначив Дмитро Сологуб.
Він висловив переконання, що підвищення мінімалки не матиме значного впливу на курс, а на інфляцію матиме невеликий, але не такий значний. Нині Нацбанк саме оцінює цей ефект.
"Поки незрозуміло, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом, а це фактор, який може вплинути на монетарну політику як в одну, так і в іншу сторону", – зазначив заступник голови НБУ.
Резюмуючи, він зазначив, що поки зарано робити якісь оцінки, але підвищення мінімалки на 30% точно матиме ефект. Хоча й не настільки відчутний, як у 2017 році.
Коротко про підвищення мінімалки:
- У 2020 рік Україна увійшла з визначеною мінімальною зарплатою на рівні 4 тисяч 723 гривень. З вересня її підвищили до 5 тисяч гривень.
- Кабінет Міністрів України в проєкті держбюджету планує на 2021 рік ще два підвищення. З січня мінімалка має зрости до 6 тисяч гривень, а з липня – до 6,5 тисячі.
- Втім профспілки зазначають, що для нормального життя визначені показники дещо заниженні. Мовляв, прожитковий мінімум мав би становити 6,3 тисячі, а мінімальна зарплата – понад 8,2 тисячі гривень.