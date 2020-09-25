У вересні 2020 року уряд підвищив мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень, а вже з 2021 року її планують підняти до 6 тисяч гривень. У Нацбанку очікують, що це не матиме відчутного впливу на курс гривні, а на темпи інфляції повпливає, але не сильно.

Свою думку щодо впливу зростання мінімалки на курс й інфляцію в інтерв'ю Інтерфаксу озвучив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

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Він навів приклад 2017 року, коли уряд підвищив мінімальну зарплату одразу удвічі – від 1 тисячі 600 гривень до 3 тисяч 200 гривень. Економіст підкреслив, що економіка вже доволі впевнено росла, а на підвищення зарплат давила інтенсивна трудова міграція.

Тоді всі, зокрема ми, недооцінили вплив мінімальної зарплати на середню й на інфляцію. Цього разу ефект перенесення очікуємо більш спокійний, адже економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи,

– зазначив Дмитро Сологуб.

Він висловив переконання, що підвищення мінімалки не матиме значного впливу на курс, а на інфляцію матиме невеликий, але не такий значний. Нині Нацбанк саме оцінює цей ефект.

"Поки незрозуміло, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом, а це фактор, який може вплинути на монетарну політику як в одну, так і в іншу сторону", – зазначив заступник голови НБУ.

Резюмуючи, він зазначив, що поки зарано робити якісь оцінки, але підвищення мінімалки на 30% точно матиме ефект. Хоча й не настільки відчутний, як у 2017 році.

Коротко про підвищення мінімалки: