Марину Чамару, яка постраждала у ДТП в Броварах 4 жовтня, рятують у місцевій лікарні. Однак вже відомо, що після фізичного лікування дівчина потребуватиме допомоги досвідченого психолога.

Наразі Марина перебуває у стабільно-важкому стані. Про це повідомила на фейсбук-сторінці спільнота dtp.kiev.ua. Дізнайтеся більше Дочка на колінах повзла до тіла матері: страшні деталі ДТП у Броварах – фото Марина 1998 року народження, жива, стабільно важка, переломи таза і стегна, травма голови, можливо, перевеземо до Києва,

– мовиться у повідомленні. У ДТП 4 жовтня загинула матір Марини. Трагедія сталася на очах дівчини. Незважаючи на власні численні травми, Марина зателефонувала татові відразу після ДТП. Смерть матері стала для дівчини шоком. Наразі, окрім фізичних травм, Марина страждає від сильного стресу.

Марина із мамою / Колаж dtp.kiev.ua Як допомогти Марині, читайте тут. Що відомо про ДТП у Броварах 4 жовтня п'яний поліцейський збив на пішохідному переході матір та доньку: Надію та Марину Чамару.

Від отриманих травм Надія Чамара померла.

Водій навіть не зупинився на місці трагедії. Він мчав далі, аж доки не врізався у дерево.

Горе-водієм виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції.

Наразі винуватця ДТП звільнили з правоохоронних органів.