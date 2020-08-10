Відпустка людині обов’язково потрібна. Тривалий проміжок часу без відпочинку може привести до першої стадії вигоряння.

Людині може здаватися, що у неї багато сил, енергії, проте цей рух є інерцією. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла психотерапевт Дар’я Селіванова.

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Як повертатися з відпустки

Психотерапевт пояснила, що потрібно давати собі час на відпочинок від відпочинку. Варто залишитися дома хоча б день-два після повернення з подорожі, щоб налаштуватися, перемкнутися й підготуватися до роботи.

Я рекомендую, йдучи у відпустку, максимально велику кількість задач, яку ви виконуєте, делегувати на когось. Аби ви знали, що питання без вас під контролем,

– розповіла Дар’я Селіванова.

"Не варто вживати дуже багато важкої їжа та алкогольних напоїв в останній день відпустки. У нас є риса – "давайте в останній день гульнемо на повну". Проте насправді потрібно дбайливо ставитися до свого організму й намагатися мінімізувати кількість шкідливої їжі та алкогольних напоїв перед тим, як виходити на роботу", – додала Селіванова.

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Вона порекомендувала робити періоди інформаційного детоксу. Максимально вимикати месенджери, соцмережі на час відпустки. Для того, щоб відпочити від цьго темпу і ритму, в якому живе людина 24 години на добу в звичайному житті.