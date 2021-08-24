Як проходить День Незалежності у різних містах України

Українці відзначають 30-ту річницю Незалежності. Наймасштабніші святкування відбуваються у Києві, проте різноманіттям заходів вражають й інші міста. Військовий парад, марші та святкові концерти – лише частина з запланованих подій.

Про те, як святкують День Незалежності у різних містах країни – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу. Найважливіше зі столичного параду ми зібрали за посиланням нижче.

Як це було у столиці У Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності: приголомшливе відео

Марш Нескорених у Львові

На відміну від сонячної погоди у Києві, зранку у Львові дощить і стало досить прохолодно. Втім, погода не стала на заваді для сотень людей прийти на святкові і пам'ятні заходи.

Так, у Львові втретє відбувся Марш нескорених. Як повідомляє Львівська міська рада, учасники ходи пройшли від Личаківського кладовища до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. До події долучилися військові, волонтери, представники влади, родини Героїв та активні мешканці міста.

Марш Нескорених у Львові на День Незалежності / Фото ЛМР

Опісля на території Меморіалу Героїв Небесної Сотні відбулося урочисте підняття Державного Прапора.

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Також у Львові під дощем провели святковий забіг: його учасники були вбрані у вишиванки.

Марш захисників в Одесі і морський парад

Зранку вулицями міста стартував Марш захисників та патріотів. Учасники на вулиці Дерибасівській розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг довжиною близько сотні метрів.

Марш захисників в Одесі / Фото "Думської"

Учасники взяли з собою портрети українських героїв-захисників, а також плакати з патріотичними гаслами. Офіційні заходи, нагородження і виступи чиновників організували прямо біля моря. Після урочистостей на набережній військово-морські сили влаштували парад військових суден.



Парад на Чорному морі в Одесі / Скриншот з відео

Вдень у місті пройдуть фестиваль народної творчості "На хвилях Єднання" і мультиплікаційний фестиваль.

Увечері ж на Потьомкінських сходах відбудеться концерт за участю ONUKA та НАОНІ Оркестра і БЕZ Обмежень. Гала-концерт завершиться о 22.30 феєрверком на Думській площі.

Морський парад в Одесі: дивіться відео

Марш ветеранів у Дніпрі

Почалися святкові заходи, як і в Одесі та Львові – із маршу захисників України. Кілька сотень людей зібралися біля ОДА у сквері Героїв. Вони розгорнули величезний прапор України і вишикувалися в колону. Ходою учасники дійшли до площі біля Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького.



Хода захисників у Дніпрі / Фото D1 news

Удень в парку імені Тараса Шевченка організують флешмоб "Прапор України". Учасники розгорнуть 50-метровий державний прапор.

Проліт авіації у Харкові і оглядовий майданчик

У Харкові святкові заходи пройшли на площі Конституції. Тут було святкове покладання квітів і виступ чиновників.



Святкування у Харкові

На День Незалежності у Харкові відкрили перший висотний оглядовий майданчик. Він розташований на 12-му поверсі будівлі Держпрому. Майданчик складається з двох локацій – внутрішнього приміщення, де облаштована експозиція історії міста, а також зовнішнього приміщення на даху під’їзду.

Цікавий захід у місті запланували на 25 серпня: пройде проліт малої авіації. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство покаже свої повітряні судна, а усі охочі містяни зможуть спостерігати за цим.

Марші, живий тризуб і забіги: святкові заходи в інших містах України

У Запоріжжі святкування як і в столиці України почали із урочистого маршу військових. На площі Героїв Майдану тисячі запоріжців мали змогу спостерігати міць військової та спеціальної техніки та стрункі ряди військовослужбовців, прикордонників, поліції, рятувальників.

У Полтаві 10-ий рік поспіль на площі перед Полтавською ОДА влаштували флешмоб. Усі охочі у вишиванках зібралися і разом утворили тризуб.

На острові Хортиця святкування Дня Незалежності почали зі спортивного заходу. На території заповідника відбувся святковий забіг, приурочений до Дня Незалежності України. Символічно він фінішував на Кургані Єдності, біля найбільшого флагштока області.



Забіг на Хортиці / Фото Запорізької міської ради

У Чернівцях на Центральній площі відбувся подзвін за Героями і урочисте покладання квітів. Ввечері у місті виступлять гурт "Антитіла" і Злата Огнєвіч.

В Івано-Франківську пройшов марш ровесників Незалежності. Люди, народжені у 1991 році, у вишиванках і з прапорами пройшлися середмістям.

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