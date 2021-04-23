Паски все ж святитимуть: як пройдуть великодні богослужіння в карантин на Дніпропетровщині

Цьогоріч Великдень випав на 2 травня. Вже другий рік свято буде відбуватися з дотриманням карантинних норм. На Дніпропетровщині великодні кошики все ж святитимуть, але завчасно. Про відзначення Великодня в умовах карантину розповіли 22 квітня представники духовенства.

Про те, як будуть відбуватися великодні богослужіння в області розповіли священнослужителі різних конфесій. Ще вони пояснили, як завчасне освячення кошиків допоможе зменшити інфікування в області й чому не всім варто йти до церкви.

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Як будуть дотримуватись карантину

Богослужіння у церквах Дніпра намагатимуться організувати так, щоб не було великого скупчення людей. Також закликають вірян дотримуватись умов карантину – носити захисні маски та слідкувати за соціальною дистанцією.

Також для того, щоб зменшити скупчення людей у храмах, богослужіння почнуться завчасно. У всіх церквах області освячувати паски 1 травня будуть з 14 години.

Знову відзначатимемо Великдень у непростих умовах епідемії. Цього року запрошуємо парафіян на богослужіння. Адже християнська душа, особливо на свята, прагне до церкви – помолитися,

– сказав канцлер Дніпропетровської єпархії ПЦУ протоієрей Віталій Лопушанський.



Протоієрей Віталій Лопушанський на пресконференції / Фото Дніпровської ОДА

Кого просять не приходити

Священнослужителі передусім попросили залишитись вдома на свята людей із групи ризику. Оскільки це найлегший спосіб захистити їх від коронавірусної інфекції.

Також попросили не приходити до церкви на свята всіх, хто помітив у себе симптоми хвороби. Однак усі охочі зможуть подивитися богослужіння онлайн. Їх можна буде знайти на офіційних сторінках храмів і єпархій.

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Яка ситуація з коронавірусом на Дніпропетровщині

Область зараз перебуває в помаранчевій зоні карантину.

З останню добу там зафіксували 1296 нових інфікувань.

Загалом на коронавірус у регіоні захворіли 115 198 людей.

На жаль 3 090 з них померли.

Хворими в Дніпропетровській області наразі залишаються 20 958 осіб.



Правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу