Вибори мера Харкова: як пройдуть, якщо там введуть червону зону

Через надто велику кількість інфікованих Харків може перейти в червону зону карантину. Чиновники 22 жовтня розповіли, як відбуватимуться вибори міського голови, якщо це все ж трапиться.

Вони зазначили, що серйозно ставляться до загрози введення обмежень червоної зони. Тому готуються до такого варіанту розвитку подій.

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Що планують робити

З журналістами щодо цього поспілкувалася заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, міськрада буде намагатися збільшити кількість людей, які будуть голосувати вдома.

Передусім мовиться про тих, хто наразі хворіє на коронавірус. Щоб заповнити бюлетень у власному помешканні, потрібно буде мати лише медичну довідку про захворювання.

Окрім цього, на виборчих дільницях будуть вже звичні заходи епідеміологічної безпеки Для перебування там усі виборці повинні одягати захисні маски. Також закликають при голосуванні користуватися рукавичками та антисептиками, а також не забувати про дотримання соціальної дистанції.

Яка ситуація з коронавірусом у місті

22 жовтня повідомили, що в Харкові дуже великі черги до крематорію. Інколи на спалювання померлих доводиться чекати по 12 днів.

Це пояснюють великою кількістю померлих від COVID-19. Через це також посилено працюють морги не лише в місті, а й на всій території Харківщини.



Обмеження в різних зонах карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу