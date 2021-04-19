Про червону зону не чули, або як у доковідні часи: молодь відірвалася на повну в Харкові – відео

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Харківські школярі влаштували масштабну вечірку біля ХАТОБа. Відповідне відео з'явилося в мережі. На кадрах видно, як підлітки обіймаються, танцюють та вперто ігнорують будь-які протиепідемічні заходи. Хоча Харківщина наразі перебуває у червоній зоні.

Джерело:

тікток Кітті

Біля будівлі Харківського національного академічного театру опери та балету безтурботні діти влаштували собі вечірку в неділю, 18 квітня. Щоправда, набув розголосу інциденту наступного дня. 

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Що відомо про тусовку на ХАТОБі

  • Більшість пабликів Харкова опублікували відео однієї з учасниць цієї події.
  • Вона записала кілька відео, які опублікувала у інстаграмі та тіктоці.
  • На тусовці було понад 100 підлітків. Вони відривались під трек російського блогера Егора Шипа.
  • Ймовірно, дітки хотіли зловити хайп і влаштувати вечірку на кшталт російських мажорів. 

Хто такий Егор Шип

19-річний російський відеоблогер, тіктокер, музичний виконавець. Справжнє ім'я – Єгор Кораблін, син відомого московського бізнесмена. Статки Шипа, які заробив на рекламі у соцмережах, оцінюють мільйонами рублів.

Як відривалися школярі у Харкові: відео

@katysssh.a

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Тусовка підлітків під ХАТОБом: відео

katysssh.a

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