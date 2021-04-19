Про червону зону не чули, або як у доковідні часи: молодь відірвалася на повну в Харкові – відео

18:13

Харківські школярі влаштували масштабну вечірку біля ХАТОБа. Відповідне відео з'явилося в мережі. На кадрах видно, як підлітки обіймаються, танцюють та вперто ігнорують будь-які протиепідемічні заходи. Хоча Харківщина наразі перебуває у червоній зоні.