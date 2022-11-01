Кремль давно навчився артистично та вишукано використовувати власну "культуру" як засіб пропаганди та просування проросійських наративів не тільки серед свого населення, а й за кордоном. Росія витрачає мільярди коштів на встановлення довготривалих зв'язків між своїми культурними установами – Державним Ермітажем, Російською академією наук – та закордонними музеями, науковими інститутами, окремими установами та представниками культурного сектору.

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Росія витрачала мільйони, щоб пропагувати "велич" своєї культури у світі

Протягом тривалого часу десятки музеїв та галерей закордоном не один раз експонували колекції з російських музеїв та творіння російських митців, і тих митців, чию творчість було викрадено та привласнено росіянами. Російські артисти, співаки та музиканти були частими гостями на червоних хідниках та на закритих вечірках, російська музика просочувалася у топ-чарти різних країн і залишилася там надовго, а російські кінострічки були представлені на всіх можливих кінофестивалях по всьому світу.

Питання просування своєї культури та її багатства ніколи не вважалося чимось жахливим чи неприпустимим, навпаки – до цього заохочують численні міжнародні культурні інституції та об'єднання, як, наприклад, ЮНЕСКО чи ICCROM. Але ті засоби та слова, що їх використовує Росія задля представлення своєї культури за кордоном, важко назвати скромними та не агресивними.

Часто-густо Росія вдавалася до прихованої пропаганди своєї "величі", пригноблення інших культур та традицій, заперечення існування чогось, що не пов'язане з ідеологією Кремля, просування ідей з метою виправдання імперіалізму всередині країни. І сьогодні Росія активно використовує вже напрацьовані матеріали та майданчики, канали на свою користь у цій війні. Нині Кремль через свою культуру та її представників за кордоном прагне досягти дві цілі:

знецінення та нівелювання основ української культури та ідентичності з метою остаточного "м'якого знищення" та "остаточного вирішення українського питання";

створення передумов для легітимації та уникнення покарання за злочини, скоєні в Україні, шляхом маніпулювання громадськими думками як всередині Росії, так і за кордоном.

Щодо першої цілі – все більш-менш зрозуміло: політика вирішення долі інших народів без їх відома шляхом знищення та нівелювання їхньої культури давно була на порядку денному російської держави.

Друга ціль з'явилась серед негласних пріоритетів зовнішньої політики Росії відносно нещодавно – у 2014 році. Вона набула ще ширшої реалізації з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Щодо неї є більше питань, ніж відповідей. Пропонуємо розглянути, як Росія досягає дві цілі в умовах сьогодення.

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Як Росія розказує світу байку про єдність трьох культур

Політика Москви щодо своєї культури та культури інших народів, зокрема української, давно вже була відома всім. Так, ще задовго до 2014 року у промовах президента Росії почали з'являтися заяви про те, що, мовляв, України як держави не існує, що карта Європи має бути іншою, що українців не існує як нації, а держава Україна – штучна, тож і ні про яку окрему культуру говорити не можна.

У публічних промовах Путіна частенько прослідковувалися меседжі про необхідність захисту "законних безпекових інтересів Росії" шляхом руйнування культурних та соціальних порядків в інших державах. Окремої уваги заслуговує есе Владіміра Путіна на 5000 слів "Про історичне єднання росіян та українців", опублікованому на вебсайті Кремля в липні 2021 року. По суті, стаття стала окремою вибіркою його думок щодо культурного та наукового розвитку в Україні.

У цьому "витворі" очільник сусідньої держави намагається довести, що Україна та Росія – два брати, розділені злою рукою Заходу, кровна рідня з однією мовою, релігією та культурою.

На підтвердження своєї позиції Путін пише: Котляревський, Сковорода та Шевченко були представниками істинного "російського світу", бо збагатили літературну російську мову своїм "народним говором" адже частину творів вони написали російською мовою. Гоголь, за словами Путіна, "патріот Росії, уродженець Полтавщини, писав свої твори російською мовою з вкрапленням «малоросійських народних виразів".

Не меншу увагу до себе привертають слова Путіна i щодо Валуєвського циркуляра 1893 року та Емського указу 1876 року. Мовляв, це було зроблено з метою захистити українців від "польських націоналістів, які хотіли використати "українське питання" в своїх інтересах".

А щодо політики "коренізації", яку колись проводила радянська влада, Путін вважає, що то були чарівні часи. Бо навіть було обрано "українського націоналіста Грушевського як члена Академії наук, якого підтримувала Австро-Угорщина". Але, о, диво!(ні) тут же забув додати, що по завершенню цієї політики почалися масові переслідування та арешти українських культурних діячів з подальшим запереченням існування українського народу як такого.

Тези Путіна втілюватись та активно поширюватись у науковому середовищі, а саме ідеї про "єдину історію, мову, релігію та культуру трьох народів – російського, українського та білоруського". На одній з конференції істориків 2008 року науковці з Російської академії наук (далі – РАН) серйозно обговорювали питання формування "колективної ідентичності православного населення російських та українських земель". Вони з гордістю висловлювалися про "уподібнення Московської Русі – Єгипту, а України – Ізраїлю, який Йосип Прекрасний, він же цар Московський, повинен звільнити як "свою землю", населену його "наймолодшими братами".

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Після подій 2013 – 2014 років теорії "русского міра" та "братської любові Рociï до України" отримали по-справжньому нове дихання. У текстах російських експертів почали все частіше з'являтися думки про "загниваючий Захід", його "негативний вплив на Україну", про те, що "своїми діями Захід створив "соціокультурний розкол, що призвів до соціально-політичної диференціації та поляризації українського суспільства".

Ідеї про єдиний культурний простір, де російська культура обіймала б провідну позицію, ставали дедалі різкішими та агресивнішими. Протягом 2013 – 2021 років у російських ЗМІ частенько можна було зустріти заголовки на кшталт "Без СРСР українська культура перетворюється на нікчемність", "Росія показала приклад Україні: українські традиції та культура у Москві", або "Нікчемність української "культури".

Кремль використовував українців-зрадників, як "борців за братній мир"

У цей час на тимчасово окупованих територіях України Росія активно підлаштовувала систему освіти та культури під свої стандарти. У школах та університетах прибрали з програми все українське – мову, історію, географію, творчість. На території Кримського півострову почали масово "реставрувати" культурні пам'ятки України, фактично їх знищуючи – постраждали Бахчисарайський палац, Докова Вежа у Феодосії, Церква Івана Предтечі у Керчі та ще багато пам'яток.

Особливо жахливим періодом для культурної спадщини України в Криму були роки будівництва траси "Таврида". А ще у ЗМІ та на урядовому рівні з'явилися меседжі про статус Херсонесу Таврійського як "колиски російського православ'я".

Крім цього, на сцені культурної пропаганди почали з'являтися люди, зчаста вихідці з України чи інших країн, які позиціювали себе як "борців за правду та братський мир між двома країнами". Для Кремля такі "борці" були ідеальним інструментом для поширення своїх ідеалів. Справжній джекпот: з однієї сторони – українець за паспортом, з іншої – той самий свідок, який на власні очі "бачив нищівну політику зігниваючого Заходу та купленого Америкою київського режиму".

Одним з таких "борців", наприклад, став одесит Анатолій Вассерман, журналіст, телеведучий, а з 2021 року – депутат державної думи Росії. У 2016 році він отримав російське громадянство. Ще 2010 року Вассерман видав свою першу книгу "Росія, включаючи Україну: Єднання чи загибель", де відкрито заявив, що незалежність України – це небезпека для всього світу, і, у першу чергу, для Росії. Його послідовники можуть чи вже зіграли непогану роль на підтримку російської пропаганди та режиму, навіть на нині тимчасово окупованих територіях.

Російська культурна спецоперація в дії: росіяни та їхня пропаганда за кордоном

2022 рік кардинально змінив російські наративи щодо культури. Тепер вони мали на меті виконати два завдання:

знецінювати українську культуру та позиціонувати російську як домінуючу,

поміж тим створити образ її "невинності", а разом з нею і всієї Росії у цій війні, задля захисту від санкцій та пом'якшення чи уникнення майбутнього покарання.

Відомий випадок, який стався під час Канського кінофестивалю у травні 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення дирекція кінофестивалю висловилась на підтримку України та заявила, що не вітатиме жодної офіційної делегації з Росії та не погоджуватиметься на присутність будь-кого, пов'язаного з російським урядом.

3 однієї сторони на фестивалі дійсно не було ані павільйону, ані російських журналістів. Але серед конкурсантів основної програми було ім'я російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова зі стрічкою "Дружина Чайковського". У багатьох виникало питання щодо його присутності на фестивалі, але дирекція з фестивалю та й більшість іноземних 3MI впевнено заявляли: "Сєрєбрєнніков – жертва путінського режиму, його фільм знято не на державні кошти, тому можна".

На пресконференції після показу своєї стрічки, Сєрєбрєнніков говорив про необхідність допомогти українським біженцям, російським військовим, які змогли вижити та повернутися додому. Режисер говорив i про те, що "скасовувати" російську культуру недобре, бо "вона про співчуття до "маленьких" людей". Вона, мовляв, про людей, яких утискають, про тих, хто "бореться" за правду та справедливість. І саме тому російська культура "має антивоєнний характер".

Тут же Сєрєбрєнніков заявив традиційне "нєт войнє" і закликав зняти санкції з Суркова та Абрамовича, попри їхній зв'язок з режимом та його фінансування, адже "культура внє політіки". Як не було б прикро, але багато людей починають задумуватись: чи дійсно варто підтримувати санкційний тиск, політику канселінгу всього російського – адже "існують добрі росіяни".

І все було б нічого, якби думки про "хороших росіян" були єдиними в цьому хаотичному інформаційному полі. На жаль, час від часу в новинній стрічці стає помітним, наскільки ефективно працює російська інформаційна пропаганда у культурній сфері.

Навіть після 24 лютого: як Москві вдалося закенселити українських виконаців у світі

Так, українському популярному гурту "Антитіла" відмовили у проведенні благодійного концерту з метою збору коштів на гуманітарні потреби українців, які постраждали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він мав відбутися 29 березня у місті Бірмінгем, що у Великій Британії. Відмінили через те, що учасники гурту (на той момент) були зараховані до ЗСУ та мали зброю на руках.

Буквально нещодавно, у німецькому місті Гамбург скасували концерт українського гурту "Воплі Відоплясова", який мав відбутися 14 вересня. Так фронтмен гурту Олег Скрипка прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці в Instagram:

У мене за спиною прекрасний клуб "ІНДРА", де колись починали грати "Бітлз". Але зараз мова піде не про "Бітлз", а про українську музику, яка несподіваним чином почала отримувати супротив "таємних сил" в Німеччині. Починають скасовуватися наші концерти, під егідою, що українці – це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень,

– заявив Скрипка.

Під вплив м'якої сили російської пропаганди "культура внє політіки" потрапила також і відома українська диригентка Оксана Линів. Ще з початку повномасштабного вторгнення пані Оксана активно підтримувала Україну. Вона організовувала концерти по всьому світу на підтримку української культури та постраждалих внаслідок збройного конфлікту. Але сталося так, що для цих концертів пані Оксана запрошувала як українських, так і російських музикантів. Так, 7 – 9 квітня 2022 року у якості музичної директорки Комунального театру Болоньї Оксана Линів здійснила постановку опери Чайковського "Іоланта" у якій, за її задумом, мали взяти участь українські та російські виконавці.

Українські виконавці, дізнавшись про такий задум, відмовились стояти на одній сцені з представниками країни-агресора. Саму виставу згодом скасували "за станом здоров'я диригентки". Крім вистави у квітні, Оксана Линів потрапила в декілька інших подібних скандалів, коли, прикриваючись лозунгом "музика вище війни і вона не належить одній державі", її ловили на співпраці з російськими митцями.

Так, диригентка на своїй сторінці у Facebook постійно звітує результатами успішної співпраці з російським режисером Дмітрієм Черняковим – від зйомок опери Вагнера "Летючий голландець" до подяки за його "проукраїнську позицію".

На критику у свою сторону Оксана Линів говорить про відсутність кордонів у культурі та про те, що до її репертуару внесено твори російських композиторів, які мали міцні зв'язки з Україною, про те, що вона працює з російськими музикантами, які публічно засудили війну.

Таким чином перед нами постають два кейси роботи м'якої сили російської культурної пропаганди:

З однієї сторони – російський кінорежисер презентує російську культуру на всесвітньому кінофестивалі з гаслом "нєт войнє" й уособлює збиральний образ "хорошого руского";

з іншої сторони ми бачимо приклад, коли за допомогою українців на світову культурну арену потрапляють російські митці, знову ж таки через існування образу "хорошого руского".

І наче нічого поганого не трапляється, але своїми ж зусиллями світ і Україна прокладають дорогу російським діячам культури до майданчиків, звідки можна просувати найяскравіші наративи російської пропаганди і вміло маніпулювати задля щастя Росії.

Ніхто нам не завадить: росіяни визнали, що наступають на культурному фронті

Навіть, якщо російський митець не прихильник свого президента, він все одно є носієм російської пропаганди. Він говорить її словами: "нєт войне", "культура внє політіки", "нужно дєржаться вместе" і так далі. Кремль так чи інакше вміло та активно просуває російські наративи про духовність та багате історичне минуле Рociï, i спільні корені з усім українським, паралельно заперечуючи існування останнього як такого, а також про необхідність послаблення санкцій та продовження війни.

За рахунок допуску російської культури на світовий ринок путінський режим створює собі образ одночасно величі та невинуватості всього російського у цій війні. Але в той же час Кремль не забуває використовувати свою войовничу методичку та розказувати всім, що російська культура – це величне творіння Всесвіту і без неї ані українці, ані "загниваючий Захід" вижити не зможуть.

В одному зі своїх інтерв'ю директор музею Державного Ермітажу Міхаїл Піотровський сказав:

Наш культурний експорт важливіший, ніж імпорт. Наші останні виставки за кордоном – це потужний культурний наступ. Якщо хочете, то свого роду "спецоперація", яка багатьом не подобається, але ми наступаємо. Ніхто не може завадити нашому наступу,

– заявив директор музею.

Тому саме зараз як ніколи потрібно зібрати всі сили та кинути їх на боротьбу не лише фізичну, а й на культурну. Ми маємо не лише канселити присутність російського на культурній арені, а й також заповнювати прогалини, які з'явилися, українським чи світовим культурним надбанням. Саме так у нас, українців, буде можливість виграти інформаційну війну і забезпечити ліпше майбутнє для своєї країни та народу.

Авторка статті: Дарина Підгорна – член Міжвідомчої робочої групи, утвореної ПАРКС з метою розробки, узгодження та виконання спільних заходів щодо попередження, виявлення та запобігання кримінальних правопорушень проти культурних цінностей, а також юристка ГО "Регіональний центр прав людини".