Як росіяни будуть жити після Бучі

Головний прокурор Міжнародного трибуналу в Гаазі Карім Хан після візиту до українського міста Буча заявив, що Україна стала місцем скоєння жахливих злочинів.

Геноцид

"Ми приїхали сюди, оскільки вважаємо, що тут були скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію нашого суду. Ми повинні розігнати туман війни, щоб встановити істину, і для цього знадобиться незалежне, неупереджене розслідування", – сказав Карім Хан.

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Група судмедекспертів з Гааги готова розпочати роботу в Бучі найближчими днями.

Два тижні тому світ вразили фотографії тіл українських мирних жителів, що залишилися на вулицях Бучі після того, як російські війська залишили місто. Росія стверджує, що зображення та кадри із загиблими сфабриковані, не надаючи при цьому доказів.

Тим часом датовані супутникові знімки місцевості, висновки балістиків та свідчення очевидців вказують на безперечну причетність російських військ до трагедії у Бучі.

Сьогодні йдеться про багато сотень убитих, про зґвалтованих і зарізаних жінок, про дітей…

Вердикт міжнародного карного суду попереду

Але як нам, росіянам, жити після Бучі? Після Гостомеля, Краматорська?

Заняття релігієзнавством, дослідження у російській історії дедалі частіше здаються зрадою власної совісті.

Розумію, що лекції потрібні, що культура ушляхетнює звичаї, у тому числі і солдатів. І водночас гуде дзвін – як ти можеш дихати, читати, говорити, жити після Бучі. Сьогодні я не маю відповіді. Тільки нестерпний сердечний біль.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: