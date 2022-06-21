1xBet в Україні офіційно зареєстрований під іменем ТОВ "Твоя беттінгова компанія" ще у червні 2021 року. Юридично ця компанія не має жодного зв'язку з росіянами. Відтак і отримала на свою роботу в Україні дві ліцензії – на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті. Сталося це вже тоді, коли в Україні йшла війна – 30 березня. Та детальніший аналіз показав, що компанія активно пов'язана з російськими власниками. А в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) вирішили на це "закрити очі".

Читайте також Посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати входили до агентури ФСБ

Російське походження

Офіційно 1xBet – величезна розрізнена структура, складена із сотень компаній по всьому світу. Це багаторівнева система офшорних підприємств, переплетена між собою людьми, послугами та контрактами. Якісь компанії займаються розробкою, якісь – маркетингом, ще якісь – фінансами, інтелектуальною власністю та іншою діяльністю. Юридично в цій групі не існує єдиного кінцевого власника, а іноді, начебто, і зв’язку між компаніями.

Та кінцеві власники цього бізнесу все ж існують. Ними з моменту заснування 1xBet залишаються троє росіян – Роман Сєміохін, Сергій Каршков та Дмитрій Казорін. Перша беттінгова платформа 1xBet була створена ними в російському Брянську. Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС Росії по боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін мав спільний бізнес з дружиною колишнього мера Брянська, згодом зайнявся будівельним бізнесом.

Однак наявність міліцейського минулого одного з керівників не вберегла компанію від кримінальної діяльності щодо діяльності 1xBet в Росії. Тож зараз всі троє є в міжнародному розшуку.

Правда від російських правоохоронців вони не дуже переховуються, спокійно мешкаючи на Кіпрі. І ведуть там активну дільність. Вони викупають на Кіпрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1xBet.

Спонсорський контракт як хабар

Пояснити таку достатню безпечність у поведінці власників 1xBet можна певною "домовленістю" з силовими структурами Росії. У серпні 2020 року компанія через свої структури стала спонсором московського футбольного клубу "Динамо". Цей клуб належить саме силовим структурам Росії. За цей контракт компанія заплатила 500 мільйонів рублів. Хоча експерти оцінили його ринкову вартість в 120 мільйонів рублів.

Окрім того, попри блокування сайтів 1xBet на території Росії, там продовжує працювати інший продукт групи – 1хСтавка.

Під забороною в Британії та США

У 2019 році 1xBet потрапив у скандал у Великій Британії. Розслідування The Times показало, що компанія приймала ставки на дитячий спорт. А також на півнячі бої. Також 1xBet рекламував сайти, які пропонують незаконні трансляції матчів Англійської прем’єр-ліги. Британський державний регулятор ринку азартних ігор Gambling Comission у підсумку відібрав ліцензію в компанії. А футбольні клуби "Челсі", "Ліверпуль" та "Тоттенхем" отримали попередження щодо можливих штрафів, якщо продовжать з 1xBet співпрацю.

Є проблеми в букмекера і в Сполучених Штатах. Попри відсутність дозволу на ведення діяльності, 1xBet намагався залучити на свій ресурс гравців із США, пропонуючи за реєстрацію бонус більше 100 доларів. Блокування сайтів породжувало багатокрокові інструкції по підключенню до системи. Таким чином, як і в багатьох інших юрисдикціях, російський букмекер працював роками.

А потім на 1xBet звернули увагу представники американської асоціації кінематографістів Motion Picture Association. Бренд звинувачували в масовому розміщенні реклами на піратських ресурсах та стимулюванні розвитку піратства по всьому світу.

Після цих випадків у бізнесу Сєміохіна та Каршкова почалися труднощі з банківськими установами та партнерами по всьому світу. Цьому сприяла й відсутність прозорості з фінансовими оборудками – замість банківських рахунків 1xBet використовує криптовалюти та інші рішення, пов’язані з фінінжинірінгом.

Як 1xBet потрапив до України

1xBet працював в Україні й до легалізації азартних ігор та відмивав кошти за рахунок міскодінгу: так, в "ПриватБанку" платежі на рахунок беттінгового сайту відображалися, як послуги житлово-комунальних послуг.

Та з легалізацією в Україні азартних ігор, компанія вирішила працювати "офіційно". Правда ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні спеціалісти казали, що законопроєкт написаний в інтересах російських беттінгових та гемблінгових компаній. Зокрема під 1xBet.

Лобіюванням цього законопроєкту займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким й досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум обіймає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ.

Баум тісно пов’язаний із російським "бізнесменом" з 90-х, а нині з депутатом російської держдуми, замом голови держдуми та спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Олександром Бабаковим. Раніше він був відомий, як представник угрупування "Лужніковські". Зв’язок Баума та Бабакова простежувалася через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топменеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Ще один яскравий представник "Лужніковських" – Михайло Спектор. До 2015-го року він контролював практично всю діяльність російської групи в Україні та був президентом VS Energy. Він же колись був керівником Бориса Баума.

Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Сєміохіним, Каршковим та Михайлом Спектором, і тепер останній відповідає за успіх 1xBet в Україні та просуває інтереси російських засновників проєкту.

Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна у якості номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка й мала отримати ліцензію під 1xBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк.

В КРАІЛ у Спектора була підтримка Баума. І на початку року цього могло бути достатньо. Але документи для подачі на одну ліцензію були готові тільки в лютому, а на другу – в березні 2022 року. Тож плани скорегувала війна.

Тепер відверто російському бренду було набагато складніше офіційно зайти на український ринок. Щоб просунути питання ліцензії для 1xBet в КРАІЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 мільйонів гривень. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ "Твоя беттінгова компанія" ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті.

Від 1xBet була і ще одна пропозиція – дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України і запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та закупати ОВДП на 20% від прибутку. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1xBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1xBet з Сєміохіним та Каршковим.

Зв’язок ТОВ "Твоя беттінгова компанія" із "міжнародними росіянами", на відміну від аналітиків КРАІЛ, змогли побачити працівники Київської прокуратури. Слідчі підозрюють ТОВ "Твоя беттінгова компанія" в шахрайстві та фінансуванні дій, направлених на зміну меж державного кордону України. Кримінальне провадження з цього приводу відкрито у квітні 2022 року.

Як російські окупанти скаржаться на свої втрати – деталі дивіться на відео