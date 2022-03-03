Як рятувальники допомагають малечі рятуватися від війни: щемливе відео

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати українські міста. Від бомбардувань гинуть та отримують травми мирні жителі, зокрема маленькі діти.

Внаслідок ворожих бомбардувань вже загинула 21 дитина. Ще 55 – потрапили у лікарню.

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Внаслідок ворожих обстрілів страждають діти

Окупанти не цураються обстрілювати житлові квартали. Ракети потрапляють у школи, дитсадки, пологові будинки тощо.

Дітей намагаються якось врятувати від жахів війни. Багато жінок вже виїхали з міст, які вороги найбільше бомбардують. Вони вирушають на Захід України, Польщу, Словаччину та інші країни, які зараз радо приймають біженців.

Рятувальники Хмельниччини разом зі Службою у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації також допомагають малечі рятуватися від війни. Вони супроводжують малят та їхніх рідних на евакуаційний потяг.

Дивіться відео, як співробітники ДСНС допомагають дітям:

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