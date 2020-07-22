Верховна рада за 3 місяці до виборів змінила правила політичних перегонів. Отож змоделюємо ситуацію, враховуючи усі нововведення.

Є, наприклад, місцевий бізнесмен чи активіст, який хоче отримати депутатський мандат. У райцентрі, де він планує стати депутатом, мешкає понад 10 тисяч виборців. За новими правилами це означає, що самостійно він балотуватися не може. Повідомили кореспонденти 24 каналу.

Важливо Місцеві вибори за новими правилами: що змінилось для кандидатів та виборців

Крок перший – знайти політичну партію

"Ця людина популярна в районі, але на рівні міста партія не популярна. Тобто ти змушений тепер займатися справами не мікрорайону, будинку, кварталу. А змушений зараз подумати з ким би це об'єднатися, яку би це правильну партію оформити", – пояснив політолог Олександр Солонтай.

Крок два – гроші

Майже 5 тисяч гривень доведеться заплатити кандидатам на посаду голови села, селища чи міста, у якому до 10 тисяч виборців. А кандидати в депутати на цій території сплатять біля тисячі гривень.

Для всіх кандидатів у обласні, міські селищні та сільські ради, де кількість виборців перевищує 10 тисяч, виборча застава визначатиметься за певною формулою.

Зарплата від цієї партії буде розраховуватись 4 мінімальні зарплати на 90 тисяч виборців. Це означає що 18-19 тисяч гривень має заплатити ця політична партія, яка висуває список кандидатів, в тому числі й тебе,

– повідомив народний депутат Роман Лозинський.

За таким же принципом визначатиметься розмір грошової застави й для кандидатів на посаду міського голови. Орієнтовно, в мери Києва вона складатиме майже 445 тисяч гривень, в мери Івано-Франківська – 38,5.

Крок три – політична агітація

А це для нашого кандидата, з одного боку, капіталовкладення за саморекламу у місцевих ЗМІ, з іншого – відповідальність.

"Електоральна" гречка й інший підкуп виборців – категорично заборонено. Посилили відповідальність й за фальсифікацію голосів. Навіть, на перший погляд, невинні подарунки караються штрафами від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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Скажімо, наш кандидат в депутати визначився з політичною партією, сплатив виборчу заставу, організував агітаційну кампанію.

Крок чотири – порядковий номер

Чим вище у партійному списку знаходиться кандидат, тим більше у нього шансів отримати мандат. Утім, місце у загальному списку та у списку на окрузі визначатиме партія на власний розсуд. Найімовірніше керуватимуться партійні боси власними інтересами, нехтуючи думкою виборців.