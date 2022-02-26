Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Ця ніч була неспокійною, працювали диверсанти не лише в Києві, а й в Київській області. Всіх вдалось знешкодити, але вони, на жаль, як таргани вилізають з усіх щілин, ми весь час повинні проводити боротьбу проти диверсантів,

– повідомив Денисенко.

До слова, ще за вчора, за даними МВС, в Києві вдалось затримати близько 60 диверсантів.

Також нагадаємо, що диверсанти використовують програму Premise для позначення об'єктів інфраструктури для бомбардування. Про це повідомляв і Генеральний штаб ЗСУ. Тепер українські програмісти, закликали людей надсилати якомога більше скарг на використання цієї програми.

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Також Міноборони просить власноруч блокувати російську техніку на вулицях міст.

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