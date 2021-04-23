Рясні дощі та масштабні хмари набігають на Харків впродовж дня. Містяни фотографують природні явища, які приніс з собою північний циклон.

Як повідомляли синоптики, циклон Zohan прийшов в Харків напередодні, 22 квітня. Вони попереджали про шквальний вітер, град та грози. Передісторія Гроза, град та шквальний вітер: по Харківщині вдарив циклон Zohan Що відомо про циклон в Харкові Місцеві жителі в телеграмі пишуть, що жартувати з "Зоханом" не варто. Повідомляють про те, що рясні зливи накрили місто.

Циклон Zohan в Харкові / Фото телеграм-канал Харкова Дощові фронти проходять містом, попри перепони.

Хмари накрили Харків / Фото телеграм-канал Харкова Дощові хвилі огортають місто: відео Харків'яни також фіксують перші"жертви" серед дерев, які спричинила негода. Про перші повалені дерева, яким "прилетіло" від Zohana: відео Негоду не витримують навіть міські комунікації. Люк в Харкові: відео Циклон "Зохан" в усій красі: відео