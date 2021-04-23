Як циклон Zohan господарює у Харкові: фото, відео

Рясні дощі та масштабні хмари набігають на Харків впродовж дня. Містяни фотографують природні явища, які приніс з собою північний циклон.
Джерело:24 канал
Як повідомляли синоптики, циклон Zohan прийшов в Харків напередодні, 22 квітня. Вони попереджали про шквальний вітер, град та грози.
Передісторія Гроза, град та шквальний вітер: по Харківщині вдарив циклон Zohan
Що відомо про циклон в Харкові
- Місцеві жителі в телеграмі пишуть, що жартувати з "Зоханом" не варто.
- Повідомляють про те, що рясні зливи накрили місто.
Циклон Zohan в Харкові / Фото телеграм-канал Харкова
- Дощові фронти проходять містом, попри перепони.
Хмари накрили Харків / Фото телеграм-канал Харкова
Дощові хвилі огортають місто: відео
- Харків'яни також фіксують перші"жертви" серед дерев, які спричинила негода.
Про перші повалені дерева, яким "прилетіло" від Zohana: відео
- Негоду не витримують навіть міські комунікації.
Люк в Харкові: відео
Циклон "Зохан" в усій красі: відео