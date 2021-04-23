Як циклон Zohan господарює у Харкові: фото, відео

Читать новость на русском

Рясні дощі та масштабні хмари набігають на Харків впродовж дня. Містяни фотографують природні явища, які приніс з собою північний циклон.

Джерело:

24 канал

Як повідомляли синоптики, циклон Zohan прийшов в Харків напередодні, 22 квітня. Вони попереджали про шквальний вітер, град та грози.

Передісторія Гроза, град та шквальний вітер: по Харківщині вдарив циклон Zohan

Що відомо про циклон в Харкові

  • Місцеві жителі в телеграмі пишуть, що жартувати з "Зоханом" не варто.
  • Повідомляють про те, що рясні зливи накрили місто.

 
Циклон Zohan в Харкові / Фото телеграм-канал Харкова

  • Дощові фронти проходять містом, попри перепони.


Хмари накрили Харків / Фото телеграм-канал Харкова

Дощові хвилі огортають місто: відео

  • Харків'яни також фіксують перші"жертви" серед дерев, які спричинила негода. 

Про перші повалені дерева, яким "прилетіло" від Zohana: відео

  • Негоду не витримують навіть міські комунікації.

Люк в Харкові: відео

Циклон "Зохан" в усій красі: відео

 