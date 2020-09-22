Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в кризовий 2020 рік дефіцит державного бюджету України становитиме близько 300 мільярдів гривень. Покривати "диру" в бюджеті планують передовсім завдяки міжнародним запозиченням.

Попри дефіцит бюджету, український уряд був змушений профінансувати низку соціальних заходів – індексацію пенсій, фонд боротьби з коронавірусом тощо. Про це Сергій Марченко розповів в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

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Ми маємо можливість запозичувати. У наступному році, я вважаю, що ми також зможемо здійснити запозичення, не створюючи додаткового тиску на нашу макростабільність. Ба більше, є впевненість, що наш рівень боргу скоротиться на 3%,

– заявив міністр фінансів.

Таким чином Мінфін і загалом Кабінет Міністрів України планують у 2021 році скоротити зовнішній борг України навіть у час, коли буде дефіцит бюджету.

"У нас є всі можливості здійснити ці запозичення. Ми не збираємося запозичувати дорого, ми збираємося нашу криву дохідності поступово вирівнювати, щоб запозичувати довше, дешевше й скорочувати боргове навантаження", – пояснив Сергій Марченко.

У контексті запозичень він зазначив, що буквально 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовлявся про візит місії МВФ в Україну найближчим часом.

Місія має кілька питань, зокрема щодо нового бюджету. Ми найближчим часом проговоримо ці питання і є всі підстави вважати, що в жовтні, можливо, у листопаді місія фонду буде в Україні,

– запевнив міністр.

Які прогнози для української економіки

Міністерство розвитку економіки заклало у свій проєкт розвитку економіки на 2021 – 2024 роки постійне зростання. За прогнозом уряду, економіка щорічно зростатиме на близько 500 мільярдів гривень: