Вклад у майбутнє: як українці дбають про довкілля – опитування

В середньому за тиждень одна людина викидає від 7 до 10,5 кілограмів сміття, за рік – майже пів тонни. Це дорівнює вазі самця білого ведмедя.

Наразі проблеми з екологією – дуже гостре питання. Тому журналісти поцікавитись в українців, як вони дбають про довкілля та хто повинен цим займатися.

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Як турбуються про довкілля в областях України

Житель Житомира: Останнім часом я почав серйозніше ставитись до цього питання: намагаюсь сортувати сміття, не розкидаю його. Я вважаю, що це глобальна проблема. Люди негативно впливають на довколишнє середовище. Якщо кожен почне з малого – це дасть гарний результат.

Жителька Житомира: Якщо їдемо на природу – маємо завжди сміттєві пакети. Все за собою прибираємо: приїхали в чистоту і поїхали з чистоти.

Київ

Киянин: Треба їздити на електровелосипедах, електромобілях. Я хочу зібрати водневий велосипед – перший транспорт на водні, це паливна комірка і балон з воднем.

Харків

Харків'янка: Купуючи в супермаркеті продукти, ходжу лише з одноразовою сумкою. Не купую пакети на касі. Так ми можемо зберегти природу, адже вони (пакети – 24 канал) розлітаються по всьому Харкову.



Українці розповіли, як турбуються про довкілля / Фото Unsplash

Харків'янин: Все, що я використав – викидаю у смітник. Можливо, це залежить від виховання.

Тернопіль

Житель Тернополя: Наразі у Тернополі відбувається двомісячник: організовують прибирання в лісах, парках. Я долучаюсь, адже бігаю цими місцями.

Жителька Тернополя: Висаджуємо дерева, намагаємось садити квіти, зокрема на своїй частині. Ми слідкуємо, щоб (люди – 24 канал) не смітили і вчимо дітей та онуків берегти природу.

Як українці турбуються про довкілля: дивіться сюжет 24 каналу

Вінниця

Вінничанка: Ми сортуємо сміття, це дуже важливо. Почали користуватися екопредметами.

Вінничанка: Намагаюсь сортувати сміття. Нещодавно дізналась, що можна переробляти джинси, з них роблять ковдри.

Хто повинен нести відповідальність за проблеми з довкіллям

Житомир

Житель Житомира: Всі, це починається з малого. Перш за все, цим повинна займатись держава.

Жителька Житомира: Люди самі мають за цим спостерігати. Наприклад, прибирати за собою на природі.

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Харків

Харків'янка: Нести відповідальність повинна звичайно екологічна інспекція, яку створили в Україні. Вона повинна відповідати не тільки за землю і воду, а й ще стежити за довкіллям.

Тернопіль

Житель Тернополя: Перш за все, людина починає з себе, своєї культури. А потім – це питання комунальної служби, місцевої адміністрації, мерії. Міська влада повинна ухвалювати відповідні рішення, щоб впливати на довкілля та закликати громадян до очищення.



Щоб зберегти довкілля – потрібно почати з себе / Фото 24 каналу

Жителька Тернополя: Безумовно починати треба з себе. Також повинна впливати на ситуацію і місцева влада.

Житель Тернополя: За цим повинна слідкувати місцева влада. Має бути відповідна структура, яка б контролювала ситуацію.

Вінниця

Вінничанка: На свідомість людей потрібно впливати методом похвали і покарання. Тобто карати за те, що люди смітять і хвалити, коли вони відносять своє сміття.