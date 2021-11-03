А ось учні 5 – 11 класів переважно не зможуть повернутися до очного навчання. Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

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Кому можна обирати тип навчання

Чиновниця написала у фейсбуці, що учні молодших класів зможуть навчатися дистанційно лише у випадках, коли цього хочуть батьки. Проте варто попереджати про таке бажання вчителів, щоб школи організували дистанційні групи.

При цьому Буйневич закликала залишати дітей на дистанційному навчанні, коли є така можливість. Це потрібно оскільки зараз у місті високий рівень захворюваності серед школярів.

Учні 5 – 11 класів переважно будуть вчитися лише дистанційно. Виключенням будуть лише навчальні заклади, в яких вакцинувалися 100% працівників.

Вчителі в Одесі вакциновані. Більше ніж 92%. Хворіє трохи більше ніж 1%. Тобто, не у нас зараз справа. А у тому, що почали тяжко хворіти діти,

– додала посадовиця.

Також вона закликала по можливості залишати вдома і дошкільнят. Особливо вона просила про це батьків, у яких є родичі старшого віку.

Читайте повний допис Олени Буйневич:

Детально про подальше навчання. Канікули завершаться, що далі? Діятимемо відповідно до всім вже відомої Постанови КМУ та наявних можливостей:

- учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. За виключенням шкіл, де вакциновано 100 відсотків працівників. Які це школи - повідомлю у п’ятницю;

- учні 1-4 класів навчаються очно. При цьому, в ОДЕСІ Є ВИБІР ДИСТАНЦІЙНОГО ДЛЯ ВСІХ. Просто заявіть про це своєму вчителю. В школі буде створено стільки дистанційних груп, скільки потрібно на паралелі. Я закликаю батьків, якщо є можливість, оберіть безпечне навчання з дому ще на тиждень – два. Якщо таке рішення приймає більшість вашого класу – зможете вчитися зі своїм вчителем онлайн. У нас дійсно важка ситуація… ще вчора в дитячій лікарні було 88 дітей з коронавірусом. Сьогодні – 97. З них шестеро – у важкому стані. Майже 600 одеситів захворіли за добу (це виявлено, а скільки вдома? Без тесту?)

Вчителі в Одесі вакциновані. Більше ніж 92%. Хворіє трохи більше ніж 1%. Тобто, не у нас зараз справа. А у тому, що почали тяжко хворіти діти.



Розглянемо найтиповіші запитання батьків:

Якщо більшість батьків класу дитини обирають очне, як залишити дитину вдома?



В школі буде сформовано дистанційний клас, дитину включать до нього. Так, не обов’язково з вашим вчителем, на місці адміністрації школи я б запропонувала працювати дистанційно педагогам, які мають протипоказання проти щеплення або супутні захворювання;



Майже увесь клас моєї дитини вирішив вчитися дистанційно. Я не поділяю цю думку. Як вчитися очно?



Якщо переважна більшість вашого класу навчається дистанційно, скоріше за все, з ними залишиться і ваш вчитель. У такому випадку дитина тимчасово відвідуватиме уроки у того вчителя, який працює очно.



На питання "вигаданої епідемії" не відповідаю.

Садочки в Одесі працюють. Проте, і тут, ПРОШУ тих, хто має можливість, залишити дитину вдома, особливо тих, хто має невакцинованих родичів старшого віку.

Я не лікар… в нас своя "передова". І я обіймаю вас, колеги. Залишайтеся здоровими