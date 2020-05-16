Як вибрати квартиру на вторинному ринку: п'ять основних кроків
При виборі власного житла потенційні покупці часто акцентують свою увагу на вартості і розташуванні об'єкта, однак є й інші важливі нюанси.
Купуючи квартиру на вториному ринку нерухомості, варто ретельно придивитися до ряду моментів. П'ять основних назвали Verge.
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1. Розташування об'єкту
У цьому пункті є кілька критеріїв, які допоможуть зробити вибір:
- віддаленість або близькість до центру міста;
- інфраструктура (наявність ТРЦ, супермаркетів, медичних установ поблизу);
- транспортна розв'язка і близькість до метро (в містах, де є підземка);
- наявність поблизу навчальних закладів і дитячих майданчиків, якщо житло підбирається для сім'ї;
- близькість до місця роботи;
- екологічний аспект (відсутність смітників, заводів поблизу).
2. Тип будинку
Покупець повинен визначити для себе кілька ключових моментів, виходячи з плюсів і мінусів кожного типу вторинного житла:
"Сталінки"
Побудовані з цегли або шлакоблоку. Їхні переваги – високі стелі і збільшена площа. При цьому в таких будинках приходять досить високі рахунки за опалення.
"Сталінки" відрізняються високими стелями / Фото Besplatka
П'ятиповерхівки
У народі ці об'єкти називають "хрущовками" або "брежнєвками". Ці квартири вважаються найбільш доступними, однак в них досить часто зустрічаються проблеми з комунікаціями.
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Радянські дев'ятиповерхівки
Ціна часто прийнятна, але також зустрічаються проблемні комунікації.
Ціни квартир в дев'ятиповерхівки вважаються прийнятними / Tipdoma
Монолітні будинки
Більш свіжі споруди, які вважаються надійними і популярними, проте їхня вартість вища, ніж у згаданої нерухомості.
Багатоповерхівки
Побудовані за індивідуальними проектами, починаючи з 2000 року. Ці будинки зберігають високу вартість. Звернути увагу варто на звукоізоляцію і комунікації.
3. Пошук нерухомості
Плюси співпраці з ріелтором:
- вам запропонують кілька варіантів, виходячи з ваших вимог і побажань;
- на всіх переглядах вас буде супроводжувати фахівець, який знає, на що потрібно звернути увагу.
Мінуси:
- послуги посередника оплачує покупець, тому ваші зростуть на кілька відсотків;
- ріелтор не зобов'язаний надавати юридичні послуги, тому покупець повинен простежити, щоб нерухомість не була проблемною;
4. Ремонт у квартирі
Тут важливо вирішити – хочеться заощадити і взяти житло без ремонту або ж в'їхати, нічого не змінюючи.
У житла з ремонтом є кілька переваг:
- новому власникові не доведеться витрачатися на будь-які зміни в квартирі;
- квартира з ремонтом часто обходиться дешевше, ніж ремонт за свої кошти;
- об'єкт відразу готовий до заселення або під здачу в оренду.
Мінуси квартири з ремонтом:
- всі роботи проведені без вашого контролю, а значить і якість вам невідомо;
- відсутність можливості зробити все "під себе" і на свій смак.
У квартиру без ремонту доведеться вкласти чимало сил та фінансів / Фото Pikabu
5. Оформлення покупки
При підписанні договору купівлі / продажу небхідно перевірити кілька нюансів:
- чи правильно оформлені документи про право власності;
- чи є квартира в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- дали згоду на продаж чоловік / дружина власника;
- чи немає серед співвласників недієздатних людей або неповнолітніх дітей;
- чи всі зареєстровані в об'єкті виписалися перед операцією;
- відсутність заборгованості за послуги ЖКГ;
- домовитися про те, хто оплачує податки і мита.
На вторинному ринку житла досить великий асортимент, проте до придбання нерухомості важливо поставитися відповідально, щоб не пошкодувати про вибір.