Як вибрати квартиру на вторинному ринку: п'ять основних кроків

При виборі власного житла потенційні покупці часто акцентують свою увагу на вартості і розташуванні об'єкта, однак є й інші важливі нюанси.

Купуючи квартиру на вториному ринку нерухомості, варто ретельно придивитися до ряду моментів. П'ять основних назвали Verge.

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1. Розташування об'єкту

У цьому пункті є кілька критеріїв, які допоможуть зробити вибір:

віддаленість або близькість до центру міста;

інфраструктура (наявність ТРЦ, супермаркетів, медичних установ поблизу);

транспортна розв'язка і близькість до метро (в містах, де є підземка);

наявність поблизу навчальних закладів і дитячих майданчиків, якщо житло підбирається для сім'ї;

близькість до місця роботи;

екологічний аспект (відсутність смітників, заводів поблизу).

2. Тип будинку

Покупець повинен визначити для себе кілька ключових моментів, виходячи з плюсів і мінусів кожного типу вторинного житла:

"Сталінки"

Побудовані з цегли або шлакоблоку. Їхні переваги – високі стелі і збільшена площа. При цьому в таких будинках приходять досить високі рахунки за опалення.

"Сталінки" відрізняються високими стелями / Фото Besplatka

П'ятиповерхівки

У народі ці об'єкти називають "хрущовками" або "брежнєвками". Ці квартири вважаються найбільш доступними, однак в них досить часто зустрічаються проблеми з комунікаціями.

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Радянські дев'ятиповерхівки

Ціна часто прийнятна, але також зустрічаються проблемні комунікації.

Ціни квартир в дев'ятиповерхівки вважаються прийнятними / Tipdoma

Монолітні будинки

Більш свіжі споруди, які вважаються надійними і популярними, проте їхня вартість вища, ніж у згаданої нерухомості.

Багатоповерхівки

Побудовані за індивідуальними проектами, починаючи з 2000 року. Ці будинки зберігають високу вартість. Звернути увагу варто на звукоізоляцію і комунікації.

3. Пошук нерухомості

Плюси співпраці з ріелтором:

вам запропонують кілька варіантів, виходячи з ваших вимог і побажань;

на всіх переглядах вас буде супроводжувати фахівець, який знає, на що потрібно звернути увагу.

Мінуси:

послуги посередника оплачує покупець, тому ваші зростуть на кілька відсотків;

ріелтор не зобов'язаний надавати юридичні послуги, тому покупець повинен простежити, щоб нерухомість не була проблемною;

4. Ремонт у квартирі

Тут важливо вирішити – хочеться заощадити і взяти житло без ремонту або ж в'їхати, нічого не змінюючи.

У житла з ремонтом є кілька переваг:

новому власникові не доведеться витрачатися на будь-які зміни в квартирі;

квартира з ремонтом часто обходиться дешевше, ніж ремонт за свої кошти;

об'єкт відразу готовий до заселення або під здачу в оренду.

Мінуси квартири з ремонтом:

всі роботи проведені без вашого контролю, а значить і якість вам невідомо;

відсутність можливості зробити все "під себе" і на свій смак.

У квартиру без ремонту доведеться вкласти чимало сил та фінансів / Фото Pikabu

5. Оформлення покупки

При підписанні договору купівлі / продажу небхідно перевірити кілька нюансів:

чи правильно оформлені документи про право власності;

чи є квартира в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

дали згоду на продаж чоловік / дружина власника;

чи немає серед співвласників недієздатних людей або неповнолітніх дітей;

чи всі зареєстровані в об'єкті виписалися перед операцією;

відсутність заборгованості за послуги ЖКГ;

домовитися про те, хто оплачує податки і мита.

На вторинному ринку житла досить великий асортимент, проте до придбання нерухомості важливо поставитися відповідально, щоб не пошкодувати про вибір.