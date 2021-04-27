Напружені відносини між Байденом та Ердоганом: як це позначиться на Україні

Джо Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття. Ця заява американського президента викликала шквал обговорень в західних ЗМІ.

Дело в том, что ни один из предшественников Байдена этого не делал, а Турция, как член НАТО и наследник империи, никогда этого не признавала. Почему Байден пошел на это сейчас? Как это отразится на американо-турецких отношениях и НАТО и не пострадает ли от этого Украина – читайте далее.

До теми Байден офіційно визнав геноцид вірмен

О геноциде над армянами

Армянская сторона утверждает, что начиная с 1915 года на территории, контролируемой Османской империей, был осуществлен геноцид христианских армян мусульманскими турками. По данным армянской диаспоры были убиты около 1,5 миллиона человек.

Турецкая же сторона хоть и признает факт массовой гибели армян, но выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв.

Реакция на заявление Байдена

По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленного истребления, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки. Потому говорить о геноциде – неверно. Ровно того же мнения придерживается и Азербайджан.

Ожидаемо, у Турции признание Байденом убийств армян геноцидом вызвало негодование. Глава турецкого МИДа заявил, что "Турция никому не позволит учить нас нашей истории". Армянский премьер Пашинян наоборот назвал это заявление "решительным шагом на пути к справедливости".

На чьей стороне правда – решать двум народам. Но стоит отметить, что Конгресс признал факт убийства армян геноцидом еще у 2019 году.

Почему заявление Байдена вызвало такую реакцию

Дело в том, что Байден стал первым президентом США, который сделал подобное заявление. Оно звучало в ООН, Евросоюзе, ряду государств и даже от папы Франциска. Но вот сменяющие друг друга администрации президента США не признавали этого никогда.

Нет, предшественники Байдена конечно не молчали, они называли убийства армян – резней, зверствами, массовыми убийствами. А вот слова "геноцид" всегда избегали. США заняли такую ​​позицию по 2 причинам:

одна из них – тесные отношения США и Турции, которая всегда выступала верным союзником по НАТО, особенно во времена холодной войны с СССР. Еще тогда Турция очертила красную линию – если США использует слово "геноцид" в армянском вопросе, то получит резкую реакцию. Конечно, это расходилось с политикой демократии, но американцы привыкли с этим жить. вторая причина – США пытались побудить Турцию выйти из своей скорлупы непризнания и подтолкнуть ее к примирению с Арменией. Ведь, кроме убийств 100-летней давности, есть и более свежие раны в отношениях соседей. Ведь не стоит забывать, что и армяне в отместку осуществляли террористические акты против турков.

Кроме того, накал подогрела и война Армении с союзником Турции – Азербайджаном за Нагорный Карабах в 1990-х годах. Напомню, тогда Армения фактически захватила Карабах и 7 прилегающих к нему азербайджанских регионов.

Чтобы поддержать Азербайджан, Турция закрыла границу с Арменией. Потому США годами избегали вопроса именно геноцида.

Отношения могут испортиться

Испортятся ли после слов Байдена отношения между США и Турцией? Несомненно – да. Критично? Скорее нет. Ведь отношения двух стран и так сильно подорваны. Не думаю, что из-за дефиниции "геноцид" отношения полностью развалятся. Конечно, в Анкаре какое-то время будут делать определенные заявления, но не более.

Важливо Турецьке МЗС викликало посла США після заяви Байдена

Ведь, всего за 2 дня до заявления Байдена о геноциде армян, Турции был нанесен куда более сокрушительный удар – США полностью исключили Турцию из программы производства истребителей F-35.

Сотрудничество США и Турции

Еще у 2007 году Турция присоединилась к программе совместного производства истребителей 5-го поколения F-35. Кроме будущей покупки американских самолетов, Турция еще поставляла целый ряд комплектующим к ним.



Американский истрибитель / Фото USA Air Forces

Сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой было приостановлено у 2019 году, когда Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. На сегодня в Пентагоне заявляют, что уже заключили контракты с другими поставщиками запчастей для F-35, а потому Анкаре в программе не место. Такой необдуманный шаг с российскими ЗРК очень дорого обошелся.

Еще в 2018 году Турция подписала контракт о покупке 100 истребителей.

Первые 8 уже планировали передать Турции в 2020 году. Но контракт расторгли, а самолеты выкупил Пентагон.

Но эта история имела продолжение и уже в начале 2021 года. В феврале стало известно, что Анкара даже наняла группу лоббистов в Вашингтоне, чтобы ее не выкинули из программы F-35.

Но несмотря на исключение из программы, представитель Пентагона Джессика Максвелл умолчала, примут ли Турцию назад, если та устранит спорный вопрос. Потому врядли Эрдоган пойдет на полный разрыв отношений с США из-за признания геноцида армян.

До теми Після визнання Байденом геноциду вірмен Ердоган зробив заяву

Конечно, резкий ответ Анкары возможен, но только в том случае, если лично Эрдоган решит, что заявление Байдена бъет по его репутации. Но стоит вспомнить, что буквально в 2020 году, Азербайджан, с помощью Турции отбил большую часть территории Нагорного Карабаха. И в этом эпизоде противостояния с армянами Эрдоган вышел на коне.

Кроме того, у 2020 году он нанес большой удар и по христианству в целом, когда собор святой Софии превратил в мечеть. Потому заявление Байдена для Эрдогана, скорее укол, но не поражение.

Затронет ли эта история Украину

Мы имеем довольно дружеские отношения и с Турцией и с США. Но скорее нет, чем да – ни одна сторона не будет требовать от Украины принимать ту, или иную сторону. Что касается Турции, то ее затяжной конфликт с блоком НАТО, совсем не помешал усилить отношения Анкары и Киева во время президентства Зеленского. К тому же свою роль играет и личная заинтересованность Эрдогана помочь решить крымский вопрос.

Что касается США, то здесь стоит понять – почему Байден сделал заявление о геноциде армян именно сейчас и зачем оно ему? Во-первых, это было его предвыборным обещанием. Во-вторых, в Америке существует довольно обширная армянская диаспора, которая не просто лоббирует свои интересы, но и может сильно помочь у предстоящих выборах.

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Потому Байден таким заявлением только застолбил за собой лояльность всех американских армян, как части своего электората и на промежуточных выборах в Конгресс у 2022 году и на президентских у 2024 года.

Єто было всего лишь заявление президента США, не имеющее какой-то законной силы. Потому преувеличивать последствия этого решения точно не стоит, а тем более драматизировать будущее американо-турецких отношений.