В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У містах проходять заходи вшанування – люди кладуть до монументів квіти. Однак день не проходить без порушень – поліція виявляє людей зі забороненою атрибутикою, а в Одесі прихильники Росії влаштували бійку з правоохоронцями.

Про те, як проходить 9 травня в українських містах, які порушення фіксують, читайте у матеріалі.

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Київ

У столиці урочистості проходять на площі Слави. Люди кладуть там квіти на могилу Невідомого солдата.

Вранці День перемоги над нацизмом вшанував і Володимир Зеленський – поклав квіти до Вічного вогню. У церемонії також взяв участь спікер парламенту Дмитро Разумков.



Зеленський поклав квіти до вічного вогню / Фото Офісу Президента

Дехто приходить до парку із забороненою символікою – георгіївськими стрічками, радянськими значками, хоча на вході людей перевіряє поліція.

У парку створили атмосферу радянського свята – із червоними прапорами, "ветеранами" в орденах та радянською музикою. Деякі люди прийшли на захід з портретами загиблих у Другій світовій війні родичів.

У поліції повідомили, що склали адмінпротокол на хлопця, який використав нацистське вітання під час заходів.



Люди принесли з собою музику / Фото – Ярослава Жуковська, "Громадське радіо"

Харків

За інформацією "Суспільного", вранці 9 травня тисячі людей прийшли до Меморіалу Слави, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Люди почали збиратися ще о 08:00. Більшість з них – у захисних масках, однак на майданчику перед алеєю дистанції не дотримуються.

Виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов, який теж був присутнім на вшануванні, наголосив на важливості дотримання карантину, однак сам був без маски.

В офіційній частині вшанування беруть участь ветерани, представники ветеранських організацій, міської влади, бюджетних організацій, духовенства.



У Харкові до Меморіалу Слави прийшли тисячі людей / Фото "Суспільного"



Більшість людей була у масках, однак дистанції не дотримувалася / Фото "Суспільного"

Крім того, у місті відбувся автопробіг з червоними прапорами та символікою ОПЗЖ: колона стартувала від стадіону "Металіст" та приблизно о 10:00 прибула до Меморіалу Слави у Лісопарку.

У перших рядах колони на чолі з депутатом Харківської міськради від "Опозиційної платформи – За життя" Андрієм Лесиком перебувала також обвинувачена у сепаратизмі харківська комуністка Алла Александровська.

Самого Лесика кілька хвилин не пропускали до меморіалу, поки він не вдягнув захисної маски.

Зверніть увагу Згадати і не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом

Одеса

Сотні місцевих жителів прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, стели "Крила перемоги" на площі 10 Квітня, на меморіал 411-ї берегової батареї, щоб покласти квіти.

Багато хто тримає в руках портрети своїх предків, які брали участь в бойових діях, але організованої ходи не було. Крім того, в місті проходять кілька автопробігів.

Порядок в Одесі забезпечують понад 1 300 поліцейських і національних гвардійців.

Правоохоронці нагадують про необхідність дотримуватися карантинні обмеження і про заборону на демонстрацію комуністичної та націонал-соціалістичної символіки.



В Одесі люди кладуть квіти, вшановуючи День перемоги / Фото "Думская"



Одесити масово вшановують 9 травня / Фото "Думская"



На заході виступив оркестр / Фото "Думская"

Без інцидентів не обійшлося – приблизно о 12:00 на Алеї слави сталася бійка між прихильниками Росії та поліцейськими. Правоохоронці попросили їх прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Згодом 6 учасників бійки затримали. Поліція склала 1 протокол за статтею про виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки, 2 – за дрібне хуліганство, 2 – за непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та 1 – за порушення правил карантину.

Також там затримали провокаторів, які кричали: "Одеса – російське місто".

Бійка в Одесі між прихильниками Росії та поліцією: відео

Дніпро

У Дніпрі місцеві жителі прийшли для вшанування 9 травня біля пам'ятника Слави.

Там, як пише "Суспільне" з посиланням на слова начальника поліції Дніпропетровщини Володимира Богоноса, зафіксували випадки використання забороненої символіки.

Зокрема, під час покладання квітів поліція помітила чоловіка з георгіївською стрічкою на сумці. Знімати заборонену символіку він відмовився. Коментувати ситуацію він також не захотів, пояснивши це незнанням української.



У Дніпрі чоловік мав заборонену атрибутику / Фото "Суспільне"

Миколаїв

За словами заступника голови поліції Миколаївщини Олександра Фацевича, в області відкрили справу через поширення комуністичної символіки.

Місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила 2 фотокартки з георгіївською стрічкою.

Житомир

У Житомирській області на території підприємства "Автосвіт" на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою. Поліція відкрила справу.

Зверніть увагу! 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій.