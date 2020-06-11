Перший транш Міжнародного валютного фонду дозволить підтримати низький рівень зростання цін в Україні. У НБУ кажуть, що завдяки грошам від МВФ також стримають інфляцію.

Падіння економіки буде сильнішим, ніж очікували

Транш МВФ сприяє макроекономічній стабільності в Україні. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій на брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

До теми Облікову ставку знизили до рекордного мінімуму: що буде з депозитами, кредитами та гривнею

Чурій повідомив, що результати співпраці з МВФ закладались у макроекономічні прогнози НБУ. Проте є й негативні новини: падіння економіки у другому кварталі 2020 року буде сильнішим, ніж планували у Нацбанку.

До кінця року Київ має отримати 5 мільярдів доларів від різних організацій, половина з цих грошей надійде від Міжнародного валютного фонду.

Ці кошти дадуть змогу в повному обсязі профінансувати бюджетні видатки на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу та карантинних заходів. Крім того, вони забезпечать нарощення міжнародних резервів упродовж цього року, попри здійснення значних платежів за зовнішнім державним боргом,

– повідомили у Нацбанку.

11 червня, проінформували у НБУ, обсяг міжнародних резервів України зросте до 27 мільярдів доларів.

Облікову ставку знизили до рекордного рівня

Також у Нацбанку наголосили, що облікову ставку вдалось знизити до мінімального рівня за майже 30 років – теж завдяки траншу.

Що таке облікова ставка?Облікова ставка — це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам та, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Чим більша ставка, то дорожчими є гроші в економіці.

З 12 червня 2020 року облікову ставку знизять до 6% річних.

Що відомо про програму співпраці з МВФ