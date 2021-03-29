Дерматологам та стоматологам часто доводиться вирішувати проблеми курців. Сьогодні замість сигарет, у руках оточуючих радше побачиш IQOS або інші електронні сигарети. Однак, чи справді завдяки електронним гаджетам, проблем зі здоров'ям у курців стає менше? Чи на зміну старим проблемам приходять нові?

Якщо про шкоду сигарет написано багато, вплив альтернативних гаджетів для більшості залишається terra incognita. З ростом популярності е-пристроїв серед курців, зростає й кількість питань до лікарів: чи правда IQOS менше шкодить здоров'ю? Чи існує прихована й не очевидна шкода від IQOS? А що з вейпами?

Щоб розглянути питання з професійної точки зору, ми запросили експерта. Гостру і неоднозначну тему прокоментує Наталія Олексіївна Чуйко, лікар-дерматолог, дерматокосметолог, кандидат хімічних наук, академік АТН (Академії технологічних наук) України за спеціальністю "нанотехнології".

Серед моїх пацієнтів достатньо курців. В останні роки більшість відмовляється від сигарет на користь електронних гаджетів. Причини у всіх різні: хтось шукає нові відчуття, хтось турбується про здоров'я, комусь подобається можливість використовувати їх у громадських місцях або вдома. Але питання до мене у всіх однакові: чи правда, що IQOS та інші гаджети менш шкідливі? Як вони впливають на шкіру? Чи спричиняють вони алергію, чи посилюють перебіг акне та інших шкірних захворювань? Чи можуть стати причиною передчасного старіння шкіри?

Сигарети не потребують представлення, але щоб говорити однією мовою й правильно оперувати поняттями, – невелика довідка про електронні гаджети для курців.

Довідка редакції: що таке IQOS і вейп, принцип роботи, склад

IQOS – це система для нагрівання тютюну, розробка Philip Morris International. На відміну від сигарет, пристрій не підпалює тютюн, а нагріває його до 350 °С. Хімічна реакція горіння відсутня, замість цього з тютюну, зволоженого гліцерином, виділяється аерозоль. Аерозоль зберігає тютюновий аромат і нікотин, проте містить на 95% менше шкідливих речовин у порівнянні з сигаретним димом. При цьому не містить продукти горіння, наприклад, найнебезпечніший – смоли.

IQOS часто використовується як загальна назва гаджетів для нагрівання тютюну, як ксерокс (Xerox) – для копіювальних апаратів. Насправді IQOS – це назва найпопулярнішого і першого на ринку пристрою для нагрівання тютюну, але не єдиного. Є й інші: glo, lil SOLID, Jouz тощо.

Вейп та електронна сигарета – це концептуально одне й те саме. Відрізняються вони розміром і потужністю акумуляторів. Е-сигарети працюють з рідкою заправкою. У складі вейп-рідини – гліцерин, пропіленгліколь, синтетичний нікотин, ароматизатори, вода. При нагріванні рідина випаровується. На виході – ароматна, густа, насичена нікотином пара. Процес горіння, а разом з ним і небезпечні продукти горіння – відсутні.

На думку вчених та експертів сфери охорони здоров'я, електронні сигарети і системи нагрівання тютюну – значно менш шкідлива альтернатива сигаретам, але, тим не менш, не повністю безпечна.

Що відбувається зі шкірою при курінні сигарет, використанні вейпа або IQOS

Про вплив паління і сигаретного диму можу судити не лише з наукової точки зору, але і з багаторічної практики. У більшості випадків я легко відрізняю пацієнтів, які давно курять, від тих, хто не палить. Перші візуальні ознаки – блідість, "тьмяна" шкіра з характерним жовтуватим або сіруватим відтінком, в'ялість, втрата тонусу, або навпаки, його локальне посилення, що викликає "зморшки курця", виражена судинна сітка. У курців вікові зміни виникають раніше, ніж у тих, хто не палить. Багато з них обумовлені впливом продуктів горіння, рідше – нікотину.



Знаєте, що підсилює токсичність куріння? У наших легенях, на відміну від, наприклад, печінки, відсутні механізми захисту від регулярного вживання шкідливих продуктів, що вдихаються із сигаретним димом. Ні, я не скажу, що алкоголізм або інша токсикоманія кращі для здоров'я. Однак саме хвороби, пов'язані з курінням сигарет, визнані другою за частотою причиною смерті після захворювань серцево-судинної системи, зумовлених атеросклерозом. Саме тому пошук більш безпечної альтернативи класичному палінню не припиняється.

Продукти горіння роблять шкіру тьмяною та надають їй характерного відтінку

Коли людина викурює сигарету, тютюн і сигаретний папір згорають. Утворюється токсичний дим, що містить близько 7000 органічних і неорганічних речовин, в тому числі: формальдегіди, ціаніди, різні сполуки сірки, фосфору, хлору, а також важкі метали – свинець, кадмій, хром, нікель. Потрапляючи в організм при вдиханні, ці речовини всмоктуються у кров і несприятливо впливають на весь організм, у тому числі і на шкіру: хронічне уповільнене запалення, інтоксикація, зниження регенерації, порушення синтезу білків шкіри.

Це призводить до уповільнення клітинного циклу – клітини епідермісу злущуються нерівномірно, "застрягають" на шляху від парабазального шару епідермісу до рогового, що проявляється потовщенням ділянок рогового шару і гіперкератозом. Простими словами, шкіра виглядає нерівною, шорсткою, місцями лущиться.

У процесі куріння попіл розлітається дрібнодисперсним, токсичним пилом. Кожен, хто коли-небудь прибирав у приміщенні де постійно курять, точно помічав на поверхнях і частинки попелу, і легкий маслянистий наліт – смоли. Те ж саме залишається на шкірі і в легенях курця.

Що відбувається при використанні альтернативних пристроїв, IQOS або вейпа? Технології нагрівання тютюну або випаровування рідини виключають процес горіння. Відповідно, попіл, смоли та інші продукти горіння – відсутні.

Через нестачу кисню шкіра втрачає тонус, руйнуються колаген та еластин

На насичення шкіри киснем впливають два фактори: чадний газ (СО), що виділяється при горінні тютюну і паперу, та нікотин, який міститься в тютюні та в рідинах для вейпів.

Почнемо з СО. Ви точно чули про випадки, коли люди гинули через отруєння чадним газом. Наприклад, в авто із закритими вікнами і працюючим вхолосту двигуном, або в кімнаті з діючим каміном, але закритою заслінкою витяжки.

Насправді під "отруєнням" тут мається на увазі кисневе голодування. Потрапляючи в організм, СО утворює стійкі сполуки з гемоглобіном – карбоксигемоглобін. Головна роль гемоглобіну – зв'язувати молекули кисню і доставляти їх до всіх клітин організму.

Карбоксигемоглобін утворюється у понад 200 разів швидше, ніж кисневі сполуки, і позбавляє еритроцити здатності зв'язувати кисень. Оскільки "плану Б" в організму немає, підвищена концентрація СО при тривалому впливі здатна вбити людину.

Зрозуміло, що чадного газу, який утворюється разом з сигаретним димом, недостатньо для летального випадку. Однак, з кожною сигаретою курець вдихає близько 30 мг чадного газу. Це пригнічує здатність гемоглобіну переносити молекули кисню і погіршує живлення шкіри киснем.

Нестача кисню швидко позначається на здатності шкіри синтезувати білок еластин. Саме тому у завзятих курців еластин поступово фрагментуєтся, що призводить до утворення більш глибоких зморшок.

А що з IQOS і вейпами? Завдяки відсутності горіння, СО в аерозолі систем нагрівання тютюну або в парі е-сигарет практично відсутній. За даними досліджень, в аерозолі IQOS міститься на 99% менше СО, ніж у сигаретному димі.

Ще одна речовина, що здатна впливати на насичення шкіри киснем – нікотин. Потрапляючи у кров, нікотин діє як судинозвужувальне, так само, як кава або міцний чай. Тривале перебування під впливом речовин або препаратів, які звужують судини, зменшує надходження крові до тканин.

В результаті клітини шкіри, що живляться киснем крізь дрібні капіляри, недоотримують кисень. У цьому випадку заміна сигарет електронними альтернативами не знизить судинозвужувальний ефект. Аерозоль IQOS містить приблизно таку ж кількість нікотину, як сигарети. Концентрація нікотину в парі електронних сигарет залежить від того, яку рідину ви використовуєте. Якщо ви не маєте наміру залишати паління, важливо пам'ятати про помірність. Нікотин переробляється і частково виводиться організмом природним шляхом протягом 2 годин. Тобто, якщо ви палите або використовуєте електронні замінники не частіше ніж раз на 2 години – організм з цим навантаженням впорається.

Взагалі на пострадянському просторі навколо нікотину була разюча кількість міфів. Нарівні з Манту, яке не можна намочувати. Багато хто вірить, що найбільшу шкоду в паліні спричиняє саме нікотин і шукає сигарети з його зниженим вмістом. Але це не так. Нікотин не викликає рак. Від нікотину не буває кашлю. Нікотин не осідає на зубах. Все це про смоли. Саме смоли – найнебезпечніший продукт горіння, причина онкозахворювань, хвороб дихальних шляхів та зубного каменю у курців.

Нікотин, крім тютюну, міститься ще в десятках овочів та фруктів: помідорах, картоплі, баклажанах, цвітній капусті, брокколі. Головне – не забувайте, що нікотин при регулярному вживанні викликає залежність. Ось це не міф.

Також правда, що нікотин негативно впливає на кровообіг, може підвищувати артеріальний тиск. Куріння й інші форми споживання нікотину варто обмежити тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Помітили, що шкіра схильна до появи судинної сітки? Обмежте кофеїн, нікотин та інші судинозвужувальні речовини, в тому числі краплі для закладеного носа.

Перенапруження найтонших капілярів з часом призводить до витончення й втрати еластичності судинних стінок. Це проявляється появою телеаніектазій – червоних ліній судин на крилах носа та щоках.

Гарячий дим пересушує шкіру, а смоли уповільнюють регенерацію

Тютюн у сигареті згорає за температури близько 800 °С. Гарячий дим не тільки обпікає клітини епітелію порожнини рота, але й пересушує шкіру обличчя.

В першу чергу потерпає область навколо роту. Ця зона найбільше страждає через куріння: частинки попелу забруднюють шкіру, одноманітні мімічні рухи губ при палінні провокують появу "зморшок курця", а гарячий дим пересушує шкіру. Паралельно з цим смоли руйнують вітамін С та інші вітаміни, еластин і колаген. Зрештою, шкіра грубіє, стає сухою, втрачає еластичність. Здатність до регенерації сповільнюється, ранки і мікропошкодження загоюються повільніше.

Аерозоль IQOS не такий гарячий, як сигаретний дим. Аерозоль виділяється при нагріванні стіку до 350 °С (замість 800°С у сигаретах). Проходячи крізь пристрій і спеціальний фільтр стіку, аерозоль втрачає надлишок вологи і набуває комфортної й безпечної для вдихання температури.

Що обирають лікарі-дерматологи?

Як лікар, я завжди раджу пацієнтам, що палять, кинути цю звичку. Хтось дослухається до поради. Більшість – ігнорує. У другому випадку варто замислитися хоча б про заміну куріння менш шкідливою альтернативою. Так, повністю ризики для здоров'я це не усуне, але значно знизить. Я не беруся радити конкретний гаджет. Я не пробувала їх всі, не знаю, який смак кому підійде, не вивчала науково-доказову базу по кожному з них.

Проте лікарям у цьому випадку часто задають трохи безтактні питання: а ви самі що робите? Чим користуєтесь? Чим лікуєтеся? Відповім так: дерматологи не курять сигарети. Особисто я – курець зі стажем. Однак, як тільки розібралася в альтернативах, перейшла на IQOS.

В інших країнах, на відміну від Східної Європи, лікарі взагалі рідко курять. Я звертаю на це увагу на міжнародних конференціях та симпозіумах у Західній Європі й США. За моїми спостереженнями, на 100 лікарів-учасників припадає щонайбільше один курець.

Крім очевидних причин, пов'язаних зі зниженням шкоди для здоров'я, є й професійні. Лікарі завжди зайняті, завжди поспішають та проводять більшу частину життя на роботі. Загалом, робота – це і є їхнє життя. Виходити на перекур на вулицю – часу не вистачає. А вже якщо вийшов, куриш одну за одною. Приймати пацієнтів, коли від рук і з рота тхне димом – не варіант. Непрофесійно, неетично, негігієнічно. Айкос ці проблеми вирішує. Запах не залишається, дихання не псується, пасивне куріння відсутнє.

Як відновлювати шкіру після довгих років куріння?

У пацієнтів, які відмовились від сигарет і повністю перейшли на альтернативні гаджети, колір та стан шкіри обличчя поступово, але помітно покращуються. Помітні зміни відбуваються вже через кілька місяців після повної відмови від традиційних сигарет.

Щоб прискорити та перезапустити процеси відновлення шкіри, я рекомендую на рівні з "детоксом" пройти додаткові процедури та використовувати спеціальний домашній догляд. Якщо є необхідність, зробити вакуумну косметичну чистку, щоб прибрати комедони і покращити кровообіг; пілінг – для відновлення епідермісу. Як варіант – зміцнити шкіру і покращити регенерацію також допоможуть ін'єкції (наприклад, біоревіталізанти та скінбустери).

Особливу увагу необхідно приділити щоденному домашньому догляду. Просто зробіть це один раз – підберіть косметику для догляду разом з дерматологом (або вашим косметологом). Ви будете приємно здивовані тим, якого чудового ефекту можна досягти, обравши правильний засіб для вмивання, тонік та крем.