Чи здогадувались ви, що неправильно відпочиваєте? Про основні помилки та як правильно проводити вільний час – читайте в нашому матеріалі.

Зазвичай через роботу чи повсякденні клопоти ми нехтуємо потребами нашого організму. Що нас втомлює та впливає на якість відпочинку – розповідає 24 канал.

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Для того, щоб зрозуміти, що заважає нашому відпочинку, потрібно з'ясувати що саме нас втомлює.

Основні причини, які нас втомлюють

Одноманітний ритм життя

Людей дратує не так сам одноманітний ритм життя, а як неможливість вирватися із замкненого кола. Зранку потрібно приготувати щось, потім робота, потім ввечері ще щось приготувати. І так – щодня. Це морально та фізично тисне на наш організм.

Маленька кількість сну

Майже кожного ранку ми прикладаємо титанічні зусилля, щоб піднятись з ліжка і почати новий день. Інколи протягом тижня багато домашніх справ перекладаються на вихідні, відтак треба також прокидатися рано і виконувати роботу, на яку не було часу протягом тижня. Через брак сну та зайнятість рутиною ми також не встигаємо відпочити на вихідних.



Відпочинок не завжди має бути пасивним / Фото pexels

Необхідність робити те, що потрібно, а не те, що хочеться

Робити те, що не хочеться, але потрібно – це те, що також дуже виснажує організм. Це телефоні розмови, чати та інші справи, які "для галочки".

Правильна підготовка до відпочинку

До відпочинку, як і до багатьох інших речей, потрібно підготуватись. Буває, що людина банально не встигла повноцінно відпочити. Тільки налаштувалася, тільки розслабилася, а вже все — відпочинок закінчився і час додому. Особливо таке трапляється, якщо тягнути з собою у відпустку робочі думки та незавершені справи, які забирають фокус та енергію. Є небезпека так і не зловити момент розслаблення та відпочинку, не встигнути їх розсмакувати.

Людина бере відпустку на декілька днів або тижнів і просто не встигає відпочити. Або дуже популярна фраза; "потрібен відпочинок після відпочинку". Таке відчуття з’являється тоді, коли ми тягнемо за собою у відпустку робочі думки.



Відпочивати потрібно правильно / Фото pexels

Перед відпусткою чи довгими вихідними попіклуйтеся про:

Подумайте перед тим, як брати тури на 4 – 5 днів з перельотом або довгим переїздом транспортом.

Потрібно дати собі час на адаптацію. Не тільки після відпустки, а й до відпочинку потрібно мати декілька днів, так би мовити, у запасі.

Коли ви на відпочинку – відпочивайте. Попередьте всіх про те, що ви у відпустці, вимкніть інтернет і забудьте про існування месенджерів.

Оберіть, який саме відпочинок вам потрібен. Все залежить від ритму вашого життя, ситуації, потреб та характеру. Комусь потрібен активний відпочинок, а комусь навпаки. Хтось може встигнути порелаксувати протягом 5 днів, а комусь потрібно 2 тижні.

Як правильно відпочивати: корисні поради

Про те, як правильно відпочивати розповіла німецька соціологиня Сабіна Соннентаг.

За словами соціологині, існують чотири фактори, які сприяють відпочинку та відновленню:

Релаксація , тобто відпочинок має бути не повністю пасивним. Але й активності не повинні скидатися на важку роботу.

, тобто відпочинок має бути не повністю пасивним. Але й активності не повинні скидатися на важку роботу. Контролюйте те, як ви витрачаєте свій час, енергію та увагу. Робіть те, що вам подобається.

те, як ви витрачаєте свій час, енергію та увагу. Робіть те, що вам подобається. Захоплюючі, цікаві речі, які ви робите добре , можуть стати ідеальним дозвіллям

, можуть стати ідеальним дозвіллям Також не забувайте про важливість психологічного відсторонення від роботи.

Чому час "летить"

Психолог Клаудія Хеммонд пояснила про "відпустковий парадокс". Під час відпустки, ми отримуємо за короткий проміжок часу безліч нового та цікавого і через це час пролітає значно швидше. Адже у порівнянні з рутинними двома тижнями у пересічної людини формується лише 6-9 нових спогадів.