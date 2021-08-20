Політ на літаку організували Цивільний повітряний патруль Харківська ОДА. Маленькому Богдану 6 років і він ніколи не бачив свого батька.

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Кружляли над Харковом

У Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА розповіли, що дізналися про мрію хлопчика піднятися в небо. Він хотів політати на літаку, як раніше це робив його батько. Разом із хлопчиком у цей день була його мама. Літак піднявся в небо над Харковом.

Для нас велика честь – справдити мрію сина справжнього героя, захисника України, який віддав життя за нашу країну, за нашу свободу і незалежність

– зазначив директор Департаменту Іван Сокол.



Вид з кабіни літака під час цього польоту / Фото Харківська ОДА

Що відомо про батька хлопчика