Як його батько: у Харкові здійснили мрію сина загиблого десантника

20 серпня 2021 , 19:39
Читать новость на русском

Джерело:

Харківська ОДА

У Харкові 19 серпня здійснили мрію Богдана Приходька. Маленький син загиблого у 2014 році десантника піднявся в небо на літаку, як колись це робив його батько.

Політ на літаку організували Цивільний повітряний патруль Харківська ОДА. Маленькому Богдану 6 років і він ніколи не бачив свого батька.

Про втрату на Донбасі "Він подивився, але снайпер уже був напоготові": побратими про загибель бійця зі Львова

Кружляли над Харковом

У Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА розповіли, що дізналися про мрію хлопчика піднятися в небо. Він хотів політати на літаку, як раніше це робив його батько.  Разом із хлопчиком у цей день була його мама. Літак піднявся в небо над Харковом. 

Для нас велика честь – справдити мрію сина справжнього героя, захисника України, який віддав життя за нашу країну, за нашу свободу і незалежність
– зазначив директор Департаменту Іван Сокол.


Вид з кабіни літака під час цього польоту / Фото Харківська ОДА

Що відомо про батька хлопчика

  • Учасник АТО Дмитро Приходько народився в Лозовій на Харківщині.
  • У 2010 році його призвали до 25 окремої бригади Повітряно-десантних військ.
  • Там він проходив строкову службу на посаді розвідника-далекомірника.
  • 1 квітня 2011 року Дмитро зробив свій перший стрибок з парашутом.
  • Військовий загинув при виконанні бойових завдань 17 серпня 2014 року.
  • Це сталося під час обстрілу біля селища Жданівка.
  • 14 листопада 2014 року указом Президента України військового посмертно нагородили орденом "За мужність" 3 ступеню. 
Автор: Олександр Марчак