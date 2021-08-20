Як його батько: у Харкові здійснили мрію сина загиблого десантника
Джерело:Харківська ОДА
У Харкові 19 серпня здійснили мрію Богдана Приходька. Маленький син загиблого у 2014 році десантника піднявся в небо на літаку, як колись це робив його батько.
Політ на літаку організували Цивільний повітряний патруль Харківська ОДА. Маленькому Богдану 6 років і він ніколи не бачив свого батька.
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Кружляли над Харковом
У Департаменті цивільного захисту Харківської ОДА розповіли, що дізналися про мрію хлопчика піднятися в небо. Він хотів політати на літаку, як раніше це робив його батько. Разом із хлопчиком у цей день була його мама. Літак піднявся в небо над Харковом.
Для нас велика честь – справдити мрію сина справжнього героя, захисника України, який віддав життя за нашу країну, за нашу свободу і незалежність
– зазначив директор Департаменту Іван Сокол.
Вид з кабіни літака під час цього польоту / Фото Харківська ОДА
Що відомо про батька хлопчика
- Учасник АТО Дмитро Приходько народився в Лозовій на Харківщині.
- У 2010 році його призвали до 25 окремої бригади Повітряно-десантних військ.
- Там він проходив строкову службу на посаді розвідника-далекомірника.
- 1 квітня 2011 року Дмитро зробив свій перший стрибок з парашутом.
- Військовий загинув при виконанні бойових завдань 17 серпня 2014 року.
- Це сталося під час обстрілу біля селища Жданівка.
- 14 листопада 2014 року указом Президента України військового посмертно нагородили орденом "За мужність" 3 ступеню.