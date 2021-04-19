Батогом і пряником: як Захід намагається втихомирити Москву

Чехія висилає 18 російських дипломатів. Британія готується надіслати свої кораблі в Чорне море. Рада міністрів ЄС обговорює агресію РФ проти України. Водночас країни Нормандської четвірки обговорюють покрокове виконання Мінських угод, а в Білому домі сподіваються, що Путін прийме пропозицію Байдена про особисту зустріч. Далі читайте російською.

Две стратегии

Бурной весной 2021-го мы вновь наблюдаем два подхода к сдерживанию Москвы, обозначившиеся еще в 2014-м.

Актуально Герой нашего времени: за что в Украине любят Джо Байдена

Первая точка зрения сводится к тому, что в Кремле понимают только язык силы, а, значит, политика Запада в отношении РФ должна быть максимально жесткой и бескомпромиссной. Осторожность, взвешенность и дипломатичность интерпретируются российской стороной как слабость и лишь поощряют агрессора идти дальше. Беспощадные санкции, резкие заявления, открытая демонстрация западной военной мощи – только так можно пресечь реваншистские поползновения Москвы. Для укрощения Владимира Путина требуется кнут, и ничего более.

А вторая точка зрения подразумевает, что слишком жесткое давление может спровоцировать Москву на непредсказуемые шаги, привести к дальнейшей эскалации насилия и лишь усугубить ситуацию. Путина нельзя загонять в угол: ему следует оставить лазейку, возможность сохранить лицо, пространство для разумного компромисса.

Иными словами, западный кнут должен быть дополнен пряником. Продемонстрировав твердость и решительность Запада, следует предложить Кремлю и привлекательную альтернативу: конструктивные переговоры, умеренные уступки, экономические выгоды в случае возвращения РФ в семью цивилизованных стран.

Как реагируют на "качели" в Украине

Для украинской патриотической общественности это оборачивается перманентными эмоциональными качелями. Когда на Западе берутся за кнут, в Киеве ликуют. Но когда Америка или Европа тянутся за пряником, следует всплеск разочарования.

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Стоит Евросоюзу продлить антироссийские санкции, и отечественный фейсбук празднует победу. Стоит Макрону или Меркель заговорить о диалоге с Москвой, и в соцсетях воцаряется паника. Достаточно Джо Байдену назвать Путина "убийцей", и президент США становится украинским национальным героем. Достаточно отзывать назад 2 американских эсминца, и многие принимаются упрекать того же Байдена в малодушии.

Хотя логика наших западных партнеров вполне объяснима, украинцам тяжело отделаться от ощущения "зрады".

Одни из нас убеждены, что для дрессировки Кремля пряник совершенно бесполезен. Всякая попытка отложить кнут и договориться с Россией считается напрасной тратой времени и сил. Тех самых сил, которые могли быть направлены на военно-политическую поддержку Киева.

Ну, а другие боятся, что Украина окажется именно тем пряником, который будет скормлен Кремлю в качестве поощрения.

История Мюнхена-1938 хорошо известна, а память о Грузии-2008 еще свежа. Любое смягчение западной риторики кажется прелюдией к позорной капитуляции. Любое упоминание о компромиссе – намерением принудить Украину к унизительным жертвам. Любой осторожный пас, адресованный России, – готовностью заключить сделку с Путиным за наш счет. И пусть в некоторых случаях украинская мнительность оправдана, мы слишком легко готовы впасть в уныние без особых на то оснований.