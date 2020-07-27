Фондовий ринок оговтався від масштабного обвалу в березні 2020 року, коли основні біржові індекси знизилися на понад 30%. Однак сьогодні пандемія коронавірусу диктує власні правила і лідерами на біржових торгах є абсолютно неочікувані представники бізнесу.

Ситуацію на фондовому ринку детальніше описав інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус. В акції яких компаній вигідно інвестувати в найближчий час – дізнайтеся в експертному огляді на Інвестиціях24.

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У акцій Spotify є потенціал зростання

Темпи зростання стримінгового сервісу для прослуховування музики Spotify у цьому році перевищили 30%. Компанія Spotify Technology S.A. (тікер SPOT) зайняла перше місце у світі за числом платних онлайн-платформ і лідирує з-поміж тих, які дають можливість слухати музику без її попереднього завантаження на ПК.

У першому півріччі 2020 року аудиторія Spotify становила 286 мільйонів користувачів, із 131 мільйон осіб, які оформили платну підписку. Основними причинами такого зростання було введення режиму карантину, а також нова стратегія диверсифікації сервісу.



Платформа Spotify

Навесні цього року з музичного додатка Spotify перекваліфікувався в найбільшого постачальника розмовного контенту. Після купівлі прав на трансляцію монологів популярного коміка Джо Рогана, а також ряду інших зірок Spоtify почав активно займати нішу, що належала раніше радіо і володіє великим потенціалом. Усі ці тенденції свідчать про те, що ми спостерігаємо зараз народження одного з майбутніх базових IT-сервісів.

Наступним кроком в розвитку Spotify, ймовірно, стануть мовні курси, лекції та аудіокниги; хоча вони є в базі і зараз, але поки в цій ніші домінують інші сервіси.

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Ринок оцінив успіхи Spotify: з початку року вартість акцій зросла на +74%, а з початку літа – на +39%. Аналітики зазначають, що останні два квартали компанія демонструвала збитки, і на поточний квартал консенсус також закладає відсутність прибутку. Однак це не повинно бентежити інвесторів, оскільки у Spotify стабільно позитивний грошовий потік, який вона конвертує в розширення продажів і купівлю інших бізнесів.

Якщо темпи зростання аудиторії збережуться на поточних рівнях, то ще через три роки число передплатників перевищить півмільярда осіб, а вартість акції вже в середній перспективі (на горизонті до року) може піднятися вище 300 доларів.

Це дає потенціал приросту активу ще близько на +14%. Експерти рекомендують купувати акції Spotify на корекції за вартістю не вище 240 доларів.



Динаміка ціни акцій Spotify / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Підвищено прогноз для софтверної компанії Dropbox

У понеділок, 20 липня, аналітики Jefferies підвищили прогноз за акціями софтверної компанії Dropbox Inc. (DBX, NASDAQ) і підняли їхню цільову ціну. Це стало однією з причин зростання акцій DBX майже на +10% на торгах 20 липня. Під час торговельної сесії 21 липня акція коштувала 22,42 долара.

Що відомо про компанію Dropbox? Є постачальником послуг зберігання даних в хмарі, що особливо затребуване в умовах швидкого розвитку ринку дистанційної роботи і зростання попиту на резервування даних. Водночас, Dropbox розширює бізнес, наприклад, у сегменті мобільних сервісів, пропонує нові послуги, такі як шифрування даних, додатковий простір для зберігання і т. д.



Логотип Dropbox / Фото Flickr

Аналітики Jeffries вважають, що інвестори, марно приділяють мало уваги акціям Dropbox, оскільки компанія є одним з бенефіціарів масового переходу на віддалену роботу. Сьогодні в Jeffries рекомендують купувати акції Dropbox і піднімають цільову ціну з 22 до 28 доларів. Окрім того, аналітики відзначають, що Dropbox продемонструвала, що може "досягти цілей по маржі".

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Відзначимо, що крім послуг хмарного сховища, Dropbox пропонує ще одну послугу, затребувану в період пандемії коронавірусу COVID-19. Йдеться про цифровий підпис. У минулому році Dropbox придбала сервіс електронного підпису HelloSign, у якого вже було більше 80 тисяч клієнтів. Ця угода дала змогу Dropbox поліпшити свою пропозицію для корпоративних клієнтів і вийти на цей перспективний ринок. Тактика Dropbox з розгортання послуг від кінцевих користувачів і малого бізнесу до більш великих компаній може бути успішною, особливо в умовах масової трансформації бізнесу і переходу до нової реальності.



Динаміка ціни акцій Dropbox / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

eBay продає бізнес оголошень: що залишиться від компанії

Інтернет-ритейлер eBay Inc. (EBAY, NASDAQ) повідомив про продаж частини свого бізнесу оголошень за 9,2 мільярда доларів.

Передусім треба відзначити, що eBay збереже частку в своєму основному бізнесі оголошень, хоча і продасть групу майданчиків, об'єднану в окремий сегмент під назвою eBay Classifieds Group. Це великий бізнес, до якого входять сайт Den Bla Avis, що працює в Данії і налічує близько 20 мільйонів відвідувань щомісяця. eBay придбала його в 2008 році за 390 мільйонів доларів.

У межах угоди покупцем eBay Classifieds Group є норвезька компанія Adevinta (ADE), що належить медіа групі Schibsted (SCHA). Adevinta заплатить 2,5 мільярда доларів готівкою і передасть 44% своїх акцій (33% голосів) на користь eBay. Як зазначили в компанії, угода зробить Adevinta найбільшим гравцем ринку онлайн-оголошень в світі. Об'єднана група буде мати сильні позиції у 20 регіонах і охопить аудиторію в мільярд осіб з трьома мільярдами відвідувань у місяць.



Графік акцій Adevinta (ADE) / Графік "Фрідом Фінанс Україна"



Графік акцій Schibsted (SCHA) Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Як бачимо із графіків цін компанії-покупця, новина вплинула на зростання вартості (+39% та +29,6% відповідно).

eBay, своєю чергою, отримає частку в успішній компанії, яка має досвід і можливість для розвитку бізнесу оголошень. Однак eBay знадобиться зміцнювати свій сегмент цифрових продажів, конкуруючи на тому ж полі, де працює Amazon. Продаж сегменту оголошень забезпечить eBay фінансовими засобами, але перспективи такої конкуренції залишаються невизначеними. Не є винятком, що в результаті eBay перейде під опіку більшого гравця.

Під час торгів 21 липня акція коштувала 56,59 долара.

Динаміка ціни акцій eBay / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Поради інвесторам

Рекомендуємо стежити за новинами бізнесу та ринком злиття та поглинання публічних компаній, оскільки на фоні пандемії та карантину частина бізнесу готова продавати свої певні напрями операційної діяльності та обмінюватися акціями одні з одними. На цьому можна непогано заробити, поспілкувавшись із інвестиційними консультантами свого брокера на фондовому ринку.

Нагадаємо, що компанія "Фрідом Фінанс Україна" надає доступ до торгівлі на іноземних ринках, в тому числі американському, де і представлені зазначені компанії та багато інших міжнародних підприємств. Дізнайтеся більше за посиланням.