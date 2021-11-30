Про це сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зауважив, що наразі в Україні не виявили жодного випадку зараження штамом Омікрон.
Важливо У багатьох в Європі вже є цей вірус, – лікарка з ПАР описала симптоми штаму Омікрон
Однак, за його словами, ситуація може змінитися у будь-який час. Точно спрогнозувати дуже важко.
Це може відбутися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе для того, щоб цього не відбулося,
– наголосив Ляшко.
Як влада протидіє новому штаму COVID-19
За новими правилами, які уряд ухвалив напередодні, українці, що перебували у країнах, де виявили коронавірус штаму Омікрон, мають пройти обов'язкову самоізоляцію. Негативний ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію не змінює правила.
Вимога діятиме для мандрівників, які більш як 7 днів протягом останніх 14 днів перебували у:
- Південно-Африканській Республіці,
- Республіці Ботсвана,
- Зімбабве,
- Намібії,
- Королівстві Лесото,
- Королівстві Есватіні,
- Республіці Мозамбік.
За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, надалі перелік країн можуть розширити.
Чи закриють для українців Європу
Як відомо, Омікрон виявили вже у Франції, Чехії, Бельгії, Нідерландах та Італії. Однак, поспішив запевнити Ляшко, випадки зараження були поодинокими.
Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли й при Дельті,
– пояснив він.
Міністр висловив сподівання, що новий штам коронавірусу не нестиме таку небезпеку, з якою б не могли впоратися вакцини, якими щеплюють українців.
Що відомо про штам Омікрон
- Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій.
- Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.