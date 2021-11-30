Як завтра, так і через місяць, – Ляшко припустив, коли до України може прийти Омікрон

Україна робить все можливе для того, аби не допустити поширення на нашій території нового штаму коронавірусу Омікрон. Саме тому уряд запровадив обов'язкову самоізоляцію для окремих категорій мандрівників.

Про це сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зауважив, що наразі в Україні не виявили жодного випадку зараження штамом Омікрон.

Важливо У багатьох в Європі вже є цей вірус, – лікарка з ПАР описала симптоми штаму Омікрон

Однак, за його словами, ситуація може змінитися у будь-який час. Точно спрогнозувати дуже важко.

Це може відбутися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе для того, щоб цього не відбулося,

– наголосив Ляшко.

Як влада протидіє новому штаму COVID-19

За новими правилами, які уряд ухвалив напередодні, українці, що перебували у країнах, де виявили коронавірус штаму Омікрон, мають пройти обов'язкову самоізоляцію. Негативний ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію не змінює правила.

Вимога діятиме для мандрівників, які більш як 7 днів протягом останніх 14 днів перебували у:

Південно-Африканській Республіці,

Республіці Ботсвана,

Зімбабве,

Намібії,

Королівстві Лесото,

Королівстві Есватіні,

Республіці Мозамбік.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, надалі перелік країн можуть розширити.

Чи закриють для українців Європу

Як відомо, Омікрон виявили вже у Франції, Чехії, Бельгії, Нідерландах та Італії. Однак, поспішив запевнити Ляшко, випадки зараження були поодинокими.

Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли й при Дельті,

– пояснив він.

Міністр висловив сподівання, що новий штам коронавірусу не нестиме таку небезпеку, з якою б не могли впоратися вакцини, якими щеплюють українців.

Що відомо про штам Омікрон

Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій.

Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.