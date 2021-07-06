Як зекономити у Польщі: дієві поради для українців

Робота за кордоном часто здається перспективною можливістю накопичити багато грошей, адже зарплати, зокрема у Європі, справді вищі, ніж в Україні. Однак не можна забувати про те, що разом з переїздом збільшуються й витрати, зокрема на продукти, комунальні послуги та інші побутові речі.

Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo зібрав корисні поради, які допоможуть заощадити українцям у Польщі. Ці прості кроки дозволять суттєво скоротити витрати, і разом з тим не погіршать ваш рівень життя.

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Знижки та акції

Польські магазини та супермаркети часто проводять різноманітні акції та продають товари за зниженими цінами. Звісно, на кожен яскравий цінник звертати увагу не потрібно, адже часто це лише маркетинговий хід.

Тому варто ходити у різні магазини та систематично порівнювати ціни – товар в одному супермаркеті зі знижкою може коштувати дорожче, ніж той самий товар за стандартною ціною в іншому.

Мережеві супермаркети пропонують газети та журнали з переліком щотижневих акцій, перелік яких супермаркети регулярно публікують на своїх сайтах, також регулярно розпродають товари на останніх днях терміну їх придатності навіть за нижчими цінами, ніж по собівартості.

Популярні супермаркети Lidl та Biedronka позначають такі продукти помаранчевими цінниками. Найкращі дні для покупки продуктів харчування – це серед робочого тижня, тобто не перед вихідними і не одразу після. Більшість акцій розпочинаються в середу або четвер.

Для купівлі одягу чи побутової техніки варто відстежувати сезонні розпродажі у магазинах. Часто ціна товарів знижується до -70%.

Зверніть увагу на сезонні розпродажі / Фото Unsplash

Харчування

Хоча через пандемію COVID-19 відвідування ресторанів та кафе суттєво втратили свою популярність, люди дедалі частіше замовляють доставку готової їжі додому. Здавалося б, це чудова можливість зекономити час, однак точно не заощадити гроші.

Націнка на готову продукцію часто складає понад 300% (не враховуючи вартість доставки), тому все ж краще готувати їжу вдома. Окрім суттєвої економії, це може стати чудовою можливістю урізноманітнити своє дозвілля.

Відмовтесь від служб доставки їжі / Фото Unsplash

Бюджетування

Щомісячний аналіз власних доходів та витрат дозволяє навчитись відрізняти бажання від потреб. Оцінка особистого бюджету допоможе зрозуміти, на які речі ви витрачаєте найбільше та де можна суттєво зекономити.

Варто записувати всі свої витрати, навіть найдрібніші, щоб потім співставити їх із доходом. Бюджетування сьогодні є дуже важливою навичкою, яка допомагає не лише уникати емоційних та необдуманих покупок, але й вибудувати ефективну модель фінансової поведінки загалом.

Енергоефективність

Якщо ви переїхали у Польщу та знайшли недорогу пропозицію оренди житла – це вже чудовий крок на шляху до економії, однак не можна забувати й про енергоефективність нової оселі. Встановлення LED-ламп, зокрема, вже давно поширена по всьому світу практика, та часто ми ігноруємо таку просту можливість економії.

До слова, LED-лампи є у 10 разів енергоефективнішими, ніж звичайні лампи розжарювання. Окрім цього, якщо ви мешкаєте у Польщі постійно, варто задуматись над встановленням двозонних лічильників, адже така інвестиція дозволить сплачувати витрати електроенергії у нічний час за вдвічі меншим тарифом, ніж у денний.

Тоді пральні машини чи іншу енергозатратну техніку слід використовувати у період з 23 години вечора до 7 ранку, адже це суттєво знизить витрати на електроенергію. До того ж цей процес можна автоматизувати завдяки встановленню розеток з таймерами.

Вимикайте пристрої з розеток / Фото Unsplash

Комунальні послуги

Ще один спосіб зекономити – вимикати техніку з розеток, коли ви нею не користуєтесь. Більшість пристроїв продовжують споживати близько 0,25 Вт електроенергії щогодини, навіть якщо вони вимкнуті, але підключені до мережі.

Окрім цього, можна зекономити гроші на використанні води – закривати час від часу кран під час миття посуду або ж чищення зубів. Також варто бодай раз на пів року перевіряти водопровідну мережу вашого житла на пошкодження та поломки, адже навіть незначні протікання можуть додати чимало щомісячних, а тим паче щорічних витрат.

У випадку, якщо ви мешкаєте в орендованій квартирі, розповсюдженою практикою є сплата авансу (так звана zaliczka) за комунальні платежі кожного місяця. В середньому у Польщі цей аванс складає 150 – 300 злотих. В такому випадку варто обов’язково запитати власника про звірку показників кожного кварталу або кожного півріччя. Адже є дуже висока ймовірність, що вам доведеться сплатити за спожиті поза нормою воду та електроенергію, а за цілий рік це може бути дуже суттєва сума.

Оплатити комунальні послуги в Україні чи відправити гроші рідним з Польщі радимо за допомогою сервісу. Компанія не бере жодних прихованих комісій та доплат, тож надіслати кошти на український рахунок можна дешево та економно.

До слова, у TransferGo є цілих три часових опції доставки коштів. Якщо зарахування відбувається наступного дня, то переказ взагалі безкоштовний. Якщо ж гроші необхідно доставити протягом 30 хвилин, то плата буде еквівалентна 14,99 злотого, а якщо до кінця робочого дня – 9,99 злотого.

Економте на міжнародних грошових переказах разом з TransferGo / Скриншот сайту TransferGo

Tax Free

Під час подорожей в Україну на великі покупки та подарунки близьким варто оформляти Tax Free.

Tax Free – це відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на товари під час перетину кордону між країнами.

Для цього під час купівлі товарів у магазинах зі спеціальною позначкою необхідно оформити спеціальний ваучер, який дозволить повернути вартість податку на кордоні. Сума повернення становить від 7 до 23% загальної вартості покупки.