Відносний економічний неуспіх України полягає не в бюрократії та корупції. Річ у тому, що загалом бюрократія та частково корупція – є похідними, а не причиною.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив Павло Шеремета, ексміністр економічного розвитку.

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Як "зламати" корупцію і бюрократію?

За ці 30 років Україні не вдалося вибудувати потужного підприємницького класу, який міг би бути драйвером економічних змін і створювати попит на нові потужні інституції,

– ствердив Шеремета.

Він пояснив це тим, що у нас досі немає серйозної фондової біржі. І не тому, що є корупція і бюрократія, а тому що немає попиту на фондовий ринок і достатньої кількості підприємств, які можуть винести туди свої акції.

Головне завдання є – продовжувати вибудовувати. Ми це робимо, але повільно,

– переконаний Шеремета.

Про олігархат

Проблема створення олігархічної економіки полягає в тому, що Україна залишається найменш економічно вільною країною в Європі, запевнив ексміністр.

Це факт не одного дослідження. Відповідно, нам не вистачає економічної свободи, конкуренції. Але звідки взяти цю свободу. Ми наївно сподівались, що її дасть держава,

– сказав Шеремета.

Але він переконаний, що олігархату повинен бути протиставлений підприємницький клас, який може позмагатися і представляти свої інтереси в політичних колах. Так, як це робить олігархат.

Дивіться відео розмови 24 каналу з екміністром економічного розвитку: