Як "зламати" корупцію і бюрократію в Україні: пояснення ексміністра Шеремети
Відносний економічний неуспіх України полягає не в бюрократії та корупції. Річ у тому, що загалом бюрократія та частково корупція – є похідними, а не причиною.
Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив Павло Шеремета, ексміністр економічного розвитку.
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Як "зламати" корупцію і бюрократію?
За ці 30 років Україні не вдалося вибудувати потужного підприємницького класу, який міг би бути драйвером економічних змін і створювати попит на нові потужні інституції,
– ствердив Шеремета.
Він пояснив це тим, що у нас досі немає серйозної фондової біржі. І не тому, що є корупція і бюрократія, а тому що немає попиту на фондовий ринок і достатньої кількості підприємств, які можуть винести туди свої акції.
Головне завдання є – продовжувати вибудовувати. Ми це робимо, але повільно,
– переконаний Шеремета.
Про олігархат
Проблема створення олігархічної економіки полягає в тому, що Україна залишається найменш економічно вільною країною в Європі, запевнив ексміністр.
Це факт не одного дослідження. Відповідно, нам не вистачає економічної свободи, конкуренції. Але звідки взяти цю свободу. Ми наївно сподівались, що її дасть держава,
– сказав Шеремета.
Але він переконаний, що олігархату повинен бути протиставлений підприємницький клас, який може позмагатися і представляти свої інтереси в політичних колах. Так, як це робить олігархат.
Дивіться відео розмови 24 каналу з екміністром економічного розвитку: