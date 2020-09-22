Антикорупційне бюро перебуває під шквалом атак, які проти нього здійснюють старі корумповані клани. Спочатку було визнано неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ, що сталося вперше в історії України. Сценарій не спрацював, оскільки Ситника звільнити не вдалося.

Конституційний суд продовжив атаку на НАБУ та ухвалив рішення за ще одним поданням про невідповідність Конституції тепер уже деяких положень закону про НАБУ. Про це – у новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

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Конституційний суд став зручним інструментом вендетти, адже частина складу суду була сформована ще в часи президента Януковича. Голова КС Олександр Тупицький був доповідачем, тобто особисто писав перше рішення проти Ситника. Доповідачем по другій справі проти НАБУ був його права рука, суддя КС з часів Януковича Олександр Литвинов.



Обидва судді тривалий час працювали у донецьких районних судах, а їхній кар'єрний зліт відбувався паралельно до того, як Янукович просувався по владній вертикалі в Києві.

Хто отримує вигоду від паралічу НАБУ

І якщо знищують НАБУ старі кадри Януковича в судах, то вигоду отримують старі друзі Януковича в олігархічному бізнесі. Зокрема, Рінат Ахметов, який цілий рік намагався вивести своїх топменеджерів зі справи "Роттердам+". І тепер зрозуміло, що Ахметов так нервувався, бо стали відомі подробиці того, як взагалі запроваджували цю схему в Україні.

Вони шокують: виявляється, саму формулу "Роттердам+", яку мали розробляти та запроваджувати в життя державні чиновники, насправді було написано в офісі ДТЕК – компанії Ахметова. А сам державний регулятор енергетики знав, що вона необгрунтована, але все одно ввів її в дію, відкривши бурхливий потік грошей в кишені Ахметова та його секретного партнера, яким міг бути тодішній президент Порошенко.

Як про це вдалося дізнатися

Ці подробиці стали відомими завдяки газеті "КиївПост", журналістів якої допустили до святая святих – матеріалів справи. Отже, співробітники компанії ДТЕК, яка належить Ахметову, написали формулу "Роттердам+" на своїх ахметівських комп'ютерах та надіслали її електронною поштою чиновникам з державного енергорегулятора НКРЕКП. Це електронне листування є в розпорядженні НАБУ.

Далі, щоб проштовхнути вигідну формулу, Ахметов потребував позитивного рішення Антимонопольного комітету. Там спершу її не прийняли та повернули назад на доопрацювання. Тоді в Ахметова написали аргументацію на підтримку формули, яку знову надіслали до регулятора енергетики, а той, представивши документ за свій, перенаправив до АМКУ.

За інформацію НАБУ обгрунтування на користь формули писав співробітник ДТЕК Іван Гелюх, один з підозрюваних у справі.

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Що потрібно було, аби справа вдалася

А щоб договорняк не зірвався, співробітники ДТЕК попросили чиновників з регулятора енергетик бути обережними у висловлюваннях щодо "Роттердам+" та уникати коментарів про те, як сильно піднявся тариф на електроенергію. Чиновники погодилися розповідати про формулу нерозбірливо, використовуючи відсотки замість цін. Натомість чиновники, призначені, до речі, за квотою президента Порошенка, звернулися до ДТЕК, щоб той мобілізував дружніх депутатів, і формула швидко пройшла через комітет до сесійної зали парламенту. Іншими словами, фактично ДТЕК узурпував владу, підготував вигідні для себе нормативні документи, придумав як їх провести через усі державні органи, від імені кого їх подати та зробив їх обов'язковими до виконання в національних масштабах.

Серед інших доказів змови стосовно формули "Роттердам+", які мають в НАБУ – записи розмов співробітників ДТЕК та НКРЕКП, а також внутрішні звіти енергорегулятора.

Вони вказують на те, що чиновники знали: ціна, яку створює формула, економічно необґрунтована і не відповідає інтересам споживачів, тобто мільйонів українців. Попри зібрані докази, спеціальна антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" в частині підозрюваних. Серед них – співробітники ДТЕК та чиновники.

Як причетний до справи колишній менеджер "Рошен"

Ще один доказ змови при запровадженні формули "Роттердам+" – голова регулятора енергетики, колишній менеджер "Рошен" Дмитро Вовк знав, що формула "Роттердам+" необгрунтована.

Сам Вовк навіть готував звіт про це, де він оцінював три можливих варіанти формування ціни на вугілля для теплових електростанцій і визнавав, що формула "Роттердам+" є найменш вдалим варіантом і не відповідає інтересам споживачів.

Значно перевищує вартість в Україні, не враховує попит на внутрішньому ринку, ризик падіння ціни на світовому ринку, вимагає введення ренти на видобуток вугілля,

– зазначав Вовк.

За цією формулою ціна за тонну вугілля сягає до 1525 гривні, а вартість електроенергії – до 1,26 гривні за кіловат-годину.



Вовк усвідомлював, що таке ціноутворення вигідне лише компанії ДТЕК, адже вугілля до України ніхто не возив, а закуповували його або в Україні, або завозили з окупованих територій. До того ж коли було запроваджено формулу "Роттердам+", керівник регулятора енергетики, той самий ексменеджер "Рошен" Дмитро Вовк, визнавав, що "в ціні вугілля закладені додаткові чайові".

Загалом, називати корупцію іншими словами є звичним для української політики. У депутата Юрченка, який брав хабарі за поправки, в розмовах фігурували "плюшки", у Вовка – чайові.

У цій всій історії не вистачає одного пазла – відповіді з Ірландії, де на місцевій біржі відбувається лістинг цінних паперів ДТЕК, які хтось спочатку активно скуповував перед запровадженням "Роттердам+" по бросових цінах компанії-банкрута – 35% від номіналу. А потім, після запровадження схеми "Роттердам+", хтось активно їх продавав, коли вартість ДТЕК зросла майже втричі.

Є здогадки, що цей хтось діяв в інтересах Порошенка, але офіційна відповідь з Ірландії досі не надійшла. А тому в Україні цю доказану справу спробували поховати. Жонглюючи при цьому експертизою СБУ від 2020 року, яка не змогла сказати, були чи ні завдані збитки від формули "Роттердам+". При тому, що роком раніше інша експертиза СБУ встановила збитки у 19 мільярдів гривень від формули "Роттердам+" у 2016 – 2017 роках, тобто за половину періоду дії формули. За підрахунками НАБУ, повний обсяг збитків складає 39 мільярдів гривень.

Хто повинен поставити крапку у справі "Роттердам+"

Це має зробити Антикорупційний суд, а не "зашкварений" прокурор, який за декілька днів до закриття обговорював подальші слідчі дії, а потім передумав і поховав справу. І без створення прецедентів покарання топкорупціонерів ми ніколи не побудуємо чесну країну.