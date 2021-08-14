Як змінилася Одеса за роки Незалежності України: фото найвидатніших місць

Україна цього року святкує 30 років Незалежності. Ми пригадали, який вигляд мала Одеса на початку формування державності нашої країни. Це допоможе зрозуміти, наскільки великі зміни місто пережило за ці роки.

Одеса 30 років тому та сьогодні залишається найбільшим курортним містом України. За чисельністю населення вона посідає 3 місце після Києва та Харкова.

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Повернення фунікулера

Багато молодих одеситів думають, що фунікулер біля Потьомкінських сходів був завжди. Проте його історія мала перерву в понад 35 років.

У цьому місці перший фунікулер запустили в 1902 році. Щоправда, на початку століття його називали "підіймальна машина". Але у 1969 році радянська влада вирішила, що це надто архаїчна технологія.

Тому там збудували "Каскад ескалаторів". Він не лише був не надто красивим, а й взагалі нагадував тунель промислового об'єкту. "Модерна" декорація почала поступово руйнуватися одразу після розвалу СРСР. А в 1997 році ескалатори вже повністю закрили та розібрали.



Ескалатор біля Потьомкінських сходів / Фото old.odessa.ua

Через рік там почали будівництво нового фунікулеру, яке тривало досить довго. Проте вже у 2005 році вздовж Потьомкінських сходів знову почали курсувати невеличкі зелені вагончики.



Фунікулер повернувся у 2005 році / Фото wikimedia.org

Ринок "Привоз"

Потьомкінські сходи проєктували ще у 1825 році. Архітекторами були: Авраам Мельников, Франческо Боффо та Потьє. Їх спорудили, щоб з'єднати порт і верхню частину міста. Там планували зробити 200 сходинок, розділених на 10 прольотів. Однак, наразі там збереглися лише 192 сходинки.

Один із найвідоміших продовольчих ринків в Україні – це одеський "Привоз". Його історія розпочалася ще в далекому 1872 році. Оскільки Одеса має найбільший порт країни, більшість продукції тут була "звідкись" привезеною. Тому й назву ринок отримав відповідну.



Старий "Привоз" / Фото votpusk

З часом ринок розширювався, а наприкінці 1990 років його реконструювали. Так, добудували рибний і м'ясний корпуси, а вздовж вулиці Пантелеймонівської побудували 2 торгово-офісні центри та численні магазини. У комплекс "Новий Привоз" увійшов навіть готель "Чорне море".



Ринок "Привоз" в Одесі / Фото odesa.depo.ua



Одеський "Привоз" з пташиного польоту / Фото "Одесский Курьер"

Одеський морвокзал: як змінився

Одеському морському вокзалу – вже понад півстоліття. Проте, ставати таким, як його знають всі одесити він почав лише після здобуття Україною незалежності. У 1994 році там почалося будівництво великого виставкового комплексу, яке закінчилося через 4 роки.

А вже у 21 столітті повністю завершилося формування сучасного Морвокзалу. У 2001 році на його території збудували величезний готель "Одеса".



Морський вокзал у місті Одеса / Фото telegraf.com.ua



Морський вокзал / Фото fbc.ua

За рік після завершення цього будівництва там також встановили відомий пам'ятник дружини моряка з дитиною. У нього вмонтовано динамік, з якого інколи лунають пісні про моряків і їхніх коханих.



Пам'ятник жінці моряка на Морвокзалі / Фото planetofhotels

Будинок Лібмана

Один із найвідоміших "кутів" в Одесі – це ріг між вулицями Садова та Преображенська. Саме тут, у Приморському районі, в 1888 році звели будинок Лібмана.



Будинок Лібмана на Преображенській вулиці / Фото telegraf.com.ua

На жаль, будинок перебуває в аварійному стані та потребує реставрації. Оскільки розташований поруч із будинком Руссова, частина якого була фактично знищеною в результаті пожежі 27 жовтня 2009 року.



Будинок Лібмана в Одесі / Фото "Думская"

Один із найвідоміших пляжів – Аркадія

Передусім Одеса у багатьох асоціюється з пляжами. Більшість із них не надто змінюються, якщо не враховувати дрібні особливості часу. Проте є й ті, де все кардинально змінилося.

Для прикладу, Аркадія ще від 1894 року була лише місцем із пляжами, куди приходять погрітися. За СРСР її кілька разів вкривали новими доріжками та перебудовували. Проте суть завжди була незмінною – тут лише купалися та відпочивали.

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Проте кардинальні зміни на пляж прийшли у 21 столітті. Тут почали з'являтися багато магазинчиків, кафе та барів. Потім відкрилися чимало дискотек, нічних клубів, аквапарк і лунапарк. Часто місцеві такими змінами обурюються, мовляв, усе – "вже не так". Проте важко заперечити той факт, що Аркадія за 30 років стала найвідомішим місцем запальних вечірок і пляжних розваг Одеси.

Пляж Аркадія в Одесі / Фото telegraf.com.ua, blogtravel.by

Стадіон "Чорноморець" після реконструкції



Стадіон "Чорноморець" / Фото з офіційної сторінки у фейсбуку

Стадіон "Чорноморець" завжди був гордістю одеситів, які є прихильниками футболу. Його збудували ще в 1936 році. Відтоді там завжди проходили найважливіші та найзапекліші футбольні баталії Одеси, а інколи навіть цілої країни. Також практично із самого зведення стадіону створили однойменну команду.

Проте в роки незалежності в стадіон потроху став занедбаним і досить непривабливим місцем. Реконструкцію стадіону "Чорноморець" почали у 2008 році. А урочисто відкрили його вже за 3 роки. Відтоді це не лише місце спортивних змагань, а й найбільший концертний майданчик Одеси. Наскільки була потрібною реконструкція цього місця можна зрозуміти, глянувши на фото стадіону до її початку.

Трибуни "Чорноморця" до та після реконструкції / Фото chernomorets.odessa.ua, wikimedia.org

"Рогатий" транспорт також зазнав змін

Одесою довго курсували тільки старі невеликі трамваї. Вони не завжди вміщували всіх пасажирів і, зрештою, були вкрай побиті роками. У роки незалежності в місті почали поступово змінювати цей вид електротранспорту.



Одеський трамвай, 1990 рік / Фото traffic.od.ua

Зокрема, від 2019 року на основних гілках можна побачити Odisey Max. Це нові трамваї, зроблені за всіма вимогами 21 століття. Вони не лише мають сучасніший вигляд, а й є значно місткішими за своїх попередників.

У кожному з Odisey – 62 сидячих місця. А загалом вони за раз можуть перевозити аж до 280 людей. Їх у місті станом на квітень було тільки 3, проте цю кількість поступово збільшують.



Odisey Max уже курсує містом / Фото "Думская"

Одеський палац спорту

Палац спорту в Одесі багато років був досить сумною сторінкою сучасної історії міста. Річ у тім, що будівля перебуває на балансі обласної ради, а там заявляють, що грошей на ремонт немає. Тому з початку 90 років це місце – у вкрай занедбаному стані.

Як погіршився стан Одеського палацу спорту / Фото old.odessa.ua, 2gis.ua

У 2018 році мер Одеси почав говорити про плани провести реконструкцію будівлі. Тоді все зупинилося на стадії візуалізації можливих проєктів. Та у 2021 у місті все ж визнали, що така установа – необхідна.

Тому у квітні 2021 року депутати міськради Одеси висловили свою підтримку планам збудувати новий спортивно-концертний комплекс у місті. Його хочуть спорудити поряд з аеропортом. На цей проєкт планують виділити 500 мільйонів гривень.

Селище Котовського

Житловий масив імені Котовського одесити зазвичай називають "селищем". Коли Україна стала незалежною, це місце було лише невеличким мікрорайоном із панельними будинками. Проте з кожним роком кількість будівель там збільшувалась.



Житловий масив на початку / Фото vi.ill.in.ua

Тому зараз це район у якому живуть приблизно 170 тисяч людей. А його розміри продовжують збільшуватись, і він практично поглинає села, які колись були далеко за межами міста.



Селище Котовського / Фото wikipedia.org

Цікаві факти про Одесу

Назва міста Одеса вперше з'явилася у 1795 році. До цього місто називали Хаджибей.

Місто має велику кількість "народних назв": Одеса-мама, Перлина Чорного моря, Південна Пальміра, Південна столиця та Столиця гумору.

Одеса має найбільший морський торговий порт в Україні.

Центральна частина міста – це ансамбль будівель кінця XVII – XIX століть. Їх звели в різноманітних стилях: класицизм, ампір, модерн та інші.

А під містом розташовується велика мережа підземних ходів і лабіринтів. Вони утворюють одну з найбільших у світі катакомб, довжина тунелів там – приблизно 2,5 тисячі кілометрів.