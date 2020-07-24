Процедуру зміни виборчої адреси спростили. Відтепер від виборців не вимагатимуть документ, який підтверджує фактичне місце проживання.

Відповідне рішення ЦВК схвалила на засіданні 24 липня. Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

До теми Місцеві вибори проходитимуть у складних умовах, – ЦВК

Що зміниться в правилах зміни виборчої адреси

ЦВК вирішила внести зміни до трьох постанов, якими регулюється зміна виборчої адреси, щодо вимоги документального підтвердження фактичного місця проживання виборця.

Тепер у заяві на зміну виборчої адреси необхідно вказати лише адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Дивіться відео з поясненням ЦВК:

Як і коли відбуватимуться місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року. Нещодавно Рада проголосувала, а президент підписав зміни до виборчого законодавства. Окрім того, додає певних труднощів й епідемія COVID-19, через яку в державі все ще діє карантин.

Що вони передбачають

ЦВК надається право у формі пілотного проєкту чи експерименту впроваджувати машинне голосування, електронний підрахунок голосів.

Пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців від 10 тисяч людей. Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей.

У сільські, селищні й міські голови можна йти самовисуванцем.

Кандидати, які наберуть понад 25% від виборчої квоти голосів свого округу, увійдуть до складу ради. Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр.

На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.

Змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів, зокрема й на рівні сільських рад.

Змінено форму бюлетеня (виборець зможе вибрати когось із кандидатів).

До теми У МОЗ розповіли, чи можливо провести місцеві вибори в умовах COVID-19