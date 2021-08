З 1991 до 2021: як змінився Харків за 30 років Незалежності – захопливі фото

24 серпня цього року Україна святкуватиме 30-й день Незалежності. Харків – одне з найбільших міст України, яке зазнало чималих змін з 1991 року. Пропонуємо переглянути найвизначніші місця Харкова, щоб зрозуміти наскільки вони "перетворилися".

Харків – великий промисловий, культурний, науковий і транспортний осередок України. За 30 років Незалежності у місті реставрували багато пам'яток та створили нові, перейменували вулиці. За цей час площі Харкова стали свідками нових історичних подій. Запрошуємо подивитися на Харків за часи незалежної України.

Майдан Свободи

Майдан Свободи – центральна площа в Харкові. Майдан займає 6 місце за величиною у Європі, а 15 – у світі. Візитівкою площі є дім державної промисловості – Держпром. Він був першою висотною будівлею України. Також на площі Свободи розташовано Харківський національний університет імені Каразіна.

За часи існування площа мала різну назву. З 1943 до 1991 – площа Фелікса Дзержинського, радянського громадського та політичного діяча, який був одним із організаторів "червоного терору". Після проголошення Незалежності України назву змінили на майдан Свободи.

Майдан Свободи у 1991 та 2021 роках/ Фото Livejournal та Wikipedia

У період Євро 2012 та 2016 років площа була найбільшою фан-зоною в Україні. Тут проводили трансляції, концерти й інші заходи.



Фан-зона на Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові / Фото Articles.in.ua

12 вересня 2008 року у Харкові виступав гурт Queen з благодійним концертом Life must go on! Це був їхній перший концерт в Україні. На площі зібрались понад 300 тисяч людей.



Виступ гурту Queen на майдані Свободи у 2008 році / Фото My Kharkov.Info

У 2014 році на майдані Свободи відбулась ще одна пам'ятна подія, яку назвали "Ленінопадом". 22 вересня після мітингу "Харків – це Україна" на майдані Свободи зібралося майже 3 тисячі людей. Активісти знесли пам'ятник Леніну, який встановили ще в 1963 році.

Сьогодні місце, де колись стояв Ульянов, оточено парканом. Там тривають ремонтні роботи.

Пам'ятник Леніну на майдані Свободи в 1991 та 2021 роках / Фото Vgorode.ua та Retro.ua.com

Сад імені Тараса Шевченка

Сад – ботанічна пам'ятка природи у центрі міста Харкова. Розташований на розі майдану Свободи та вулиці Сумської. Сад Шевченка – один із найстаріших у місті, створений в 1804 – 1806 роках.



Центральна алея Саду Шевченка у 2006 році / Фото Wikipedia

На початку травня 2016 року головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький розповів про те, що міська влада планує його оновити. У рамках проєкту у парку посадили нові дерева, чагарники, газони та клумби.

Також реконструювали міст поблизу фонтану, замінили покриття доріжок, встановити нові світильники, урни, туалети, та провести водогін. 17 липня 2019 року її відкрили для відвідувачів.



Оновлений Сад Шевченка у 2018 році / Фото "Редпост"

Стадіон "Металіст"

З 2007 до 2009 року стадіон "Металіст" реконструювали. 5 грудня 2009 року відбулась урочиста церемонія відкриття перед матчем "Металіст" і "Оболонь" у рамках Чемпіонату України з футболу 2009 – 2010. Тоді перемогла "Оболонь" з рахунком 1:0.



Стадіон "Металіст" у 2005 та 2021 роках / Фото Wikipedia

На святі була делегація УЄФА й інші закордонні гості, керівники українських футбольних клубів та політики.

Відкриття стадіону "Металіст" у 2009 році після реконструкції / Фото Metalist Stadium

Харківський музей імені Сумцова

За часів Незалежності музей зазнав багато змін:

У 1992 році змінилася форма власності. Він став обласним комунальним закладом "Харківський історичний музей".

1997—2003 роки – музей "переїхав" у будівлю колишнього ломбарду, на вулиці Університетській, 5.

У липні 2013 року зі скляного боку будівлі встановили статуї кам'яних баб.

2015 року Харківська обласна рада ухвалила рішення про зміну назви. Музей Слобідської України імені Сковороди став Харківським історичним музеєм імені Миколи Сумцова.



Музей імені Сумцова у 1991 році / Фото Depo.Харків



Харківський музей у 2021 році / Фото Depo.Харків

Майдан Героїв Небесної Сотні

Це площа в Основ'янському районі Харкова. До 2015 року майдан мав назву площа Миколи Руднєва. У центрі розташовувався пам'ятник на честь радянського діяча. У 2015 році розпочалася декомунізація. Вночі 11 квітня того ж року невідомі знесли пам'ятник Руднєву.



Майдан Героїв Небесної Сотні у 1991 році / Фото Depo.Харків

На його місці встановили хрест із написом "Боже, Україну храни". Площу перейменували 20 листопада 2015 року. Ідею для нової назви "Майдан Героїв Небесної Сотні" підказали харківські активісти. Ще у квітні вони символічно перейменували площу Руднєва на майдан Небесної Сотні.



У 2021 році Майдан Героїв Небесної Сотні має такий вигляд / Фото Depo.Харків

Бурсацький узвіз

Один із найвідоміших узвозів міста Харкова – Бурсацький. Він розташовується у Шевченківському районі Харкова. Назву отримав на честь Харківської духовної семінарії, що діяла в нинішній будівлі академії культури.



Бурсацький узвіз у 1991 році / Фото Depo.Харків

За часів Незалежності він помітно змінився у 2017 році. На вулиці відкрили 7-метровий пам’ятник кошовому отаману Запорозької Січі Іванові Сірку. Його постать у Харкові – не випадкова. Саме Іван Сірко був полковником Харківського слобідського козацького полку у 1664 – 1665 та 1667 роках.



Пам'ятник Іванові Сірку на Бурсацькому узвозі у 2021 році / Фото Depo.Харків

