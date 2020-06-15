Тарифи для населення не змінюються вже 3 роки. Наразі в Україні активно обговорюють перехід до RAB-моделі тарифоутворення, яка підвищить ціни.

В Україні діють пільгові тарифи для населення, найнижчі у Європі. Водночас українські підприємці, коли у всій Європі обвалилися ціни на електроенергію, платили за найвищими тарифами, інколи у кілька разів. Такі дві крайнощі пов'язані з різним тарифоутворенням, який хочуть змінити вже кілька років. Наразі можливі сценарії обговорюють у профільному комітеті, НКРЕКП та оператори електромереж. Детальніше про них розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Як пропонують змінити тариф для населення

Наразі є три сценарії: перший, що Україна не перейде до RAB-тарифу, другий від Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та третій – від ДП "Укрпромзовнішекспертизи".

В середньому українська сім'я сплачує не більше 2% від своїх доходів, це 340 гривень у місяць за електроенергію. В такому разі за різних сценаріїв в середньому через 10 років українці платитимуть:

на 41,4% більше – збереження чинної системи витрати+;

більше – збереження чинної системи витрати+; на 47,1% більше – перехід до RAB-моделі, яку запропонувала НКРЕКП (RAB-2 на графіку);

більше – перехід до RAB-моделі, яку запропонувала НКРЕКП (RAB-2 на графіку); на 105% більше – перехід до RAB-моделі, яку запропонувала ДП "Укрпромзовнішекспертизи" (RAB-1 на графіку).

Такі підрахунки зробили експерти з ДП "Укрпромзовнішекспертизи". Вони закликають дослухатися до своєї пропозиції, адже за їх словами вона залучить інвестиції та зробить український ринок електроенергії більш якісним. Зазначимо, що за їх сценарію тарифи для населення зростуть вдвічі через 10 років. Модель від НКРЕКП теж передбачає залучення інвестицій, але в менших обсягах. За їх сценарієм ціна зростає у 1,5 раза.

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Про два сценарії детальніше йдеться далі.

Сценарій від НКРЕКП

У RAB-тариф будуть включені амортизація та операційні витрати. Але замість прибутку оператори будуть отримувати норму прибутковості на стару (1%) і нову (15%) бази.

У нашій пропозиції це 15%. USAID, спираючись на свої розрахунки, пропонувало нам цифру 17%. Але ми бачимо, що облікова ставка Нацбанку падає (у червні її знизили до рекордних 6% – 24 канал). Тому ми прогнозуємо, що до моменту запровадження RAB показник WACC становитиме 15%,

– додав Тарасюк.

Заклавши ці норми прибутковості в тариф, компанії будуть отримувати більше грошей, які їх закликають інвестувати у мережі. Компанії зобов'язані покращити показник SAUDI (кількість хвилин, коли електропостачання вимкнули з вини компанії) та якість послуг загалом. Якщо вони цього не робитимуть, то на них чекає штраф до 5% загального доходу.

В результаті такого сценарію тарифи для населення зростуть у 1,5 раза через 10 років, а компанії зможуть залучити понад 140 мільярдів гривень інвестицій.

Сценарій №2 від ДП "Укрпромзовнішекспертизи"

Експерти також пропонують включити в тариф інвестиції в мережі, але за вищою ставкою – 17,4%. Проте тут вони не розділяють на дві, як це зробили у своїй пропозиції НКРЕКП. Зазначають, що це дозволить залучити 1,2 мільярда доларів (320 тисяч гривень) інвестицій. Тариф для населення за такого сценарію зросте вдвічі через 10 років. Щоб населення різко не відчуло підвищення тарифів, пропонують перші три роки ввести зменшувальний коефіцієнт на цю ставку у 17,4%.

У Міненергетики зазначили, що врахують два сценарії і розроблять модель, яка максимально відповідає зацікавленню всіх сторін: і операторів, і бізнесу, і населення.

Який тариф діє зараз

Є два основні тарифи: 0,90 та 1,68 гривні за кіловат-годину електроенергії. Застосування тарифу залежить від обсягу спожитої електроенергії: до 100 кіловат-годин – пільговий тариф, що спожили вище – платите за 1,68. Є також нічний тариф при використанні багатотарифного обліку електроенергії.

Детальніше Тарифи на електроенергію 2020: скільки заплатять українці

Коли підвищать тариф

Рано чи пізно тарифи для населення в Україні зростуть. Але влада обіцяє, що у 2020 цього ще не трапиться. Зокрема про це розповів Андрій Герус в ефірі "Право на владу". Він додав, що пільговий тариф на перші 100 кіловат-годин теж поки не скасовують, але незабаром ціна може зрости через інфляцію.

Це питання дійсно обговорюється і в суспільстві, і в медіа, і серед деяких політиків і чиновників. Але в президента нещодавно була нарада стосовно енергетики. Там було чітко заявлено, що найближчим часом, цього року, не буде підвищення тарифів на електроенергію для населення і не буде скасування цієї пільгової категорії 100 кіловат-годин на місяць,

– розповів Герус.

Отже, питання підняття тарифів активно обговорюють і, ймовірно, змінять їх вже у 2021.

Чому хочуть збільшити тарифи на електроенергію для населення

В Україні найчастіше у Європі зникає світло

В українських оселях світло зникає набагато частіше, ніж у європейських. Середньостатистично електропостачання відсутнє 696 хвилин на рік з вини компаній. І якщо нічого не міняти, то стверджує експерт це число зросте до як мінімум 900 хвилин на рік.

Потрібні інвестиції

Через недостатність фінансування модернізації електромереж ступінь їх зносу перевищує 70%, а загальна сума інвестиційної заборгованості складає щонайменше 17,5 млрд доларів,

– заявив директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк.

Як зазначають експерти, єдиний вихід – це вливання великих інвестицій в українські електромережі. А для цього потрібен перехід до RAB-регулювання (більш відомого як стимулююче), в результаті якого і зростуть ціни на електроенергію для населення.

Щоб модернізувати всі електромережі в Україні потрібно 1,2 мільярда доларів, за словами Сергія Поважнюка, заступника директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза". Натомість середньорічні інвестиції – 245 мільйонів доларів. Це в 5 разів менше, ніж потрібно.

Досвід Румунії

Румунія мала зношеність електромереж 70%, але при провадженні стимулюючого регулювання скоротила цю зношеність до 48%, розповів Олександр Візір, директор ГС "Розумні електромережі України".

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Як високі тарифи для підприємців впливають на витрати населення

Експерти на презентації "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії" зазначили, що фінансовий тягар за пільгові ставки для населення лягають на український бізнес, а не державу. Проте якщо подумати, то зрештою українці все одно за це платять.

Ось чому: