Як з'явився ХАМАС, або чому Сектор Газа не завжди був сектором

Географічна назва Сектор Газа в останні дні в медіа з'являється чи не частіше, ніж всі інші разом узяті. Ми настільки до нього звикли, що вже й забули, що землі навколо стародавнього, згаданого ще в Старому завіті міста Газа, не завжди називалися сектором.

Также он и не всегда были обнесены высокой стеной с пулеметными вышками. Термин "Сектор Газа" появился изначально в среде дипломатов и политиков.

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Это был такой бюрократический оборот, используемый для обозначения одной из территорий Ближнего Востока, на которой планировалось создание арабского палестинского государства.

В середине 1940-х годов вместе с другим куском земли – Западным берегом реки Иордан, удаленным от Газы почти на сотню километров, – сектор должен был стать полноценной страной – новой родиной местных арабов.

Остальная часть тогдашней Палестины была отведена под создание еврейского государства. Но планы эти тогда так и не были реализованы. Арабские лидеры выступили против раздела Палестины, да и простые арабы не спешили по доброй воле покидать земли, которые дипломаты решили отдать Израилю, и переселяться в незнакомые города и села. Но им пришлось это сделать.

Что гласит история

Согласно официальной палестинской историографии, арабов из их домов изгнали израильские солдаты, силой вышвыривая хозяев и вынуждая их становится беженцами. В Израиле же говорят, что арабы сами покинули дома по призыву своих лидеров, обещавших им скорое триумфальное возвращение в отвоеванную у евреев Палестину.

Как бы то ни было, сотни тысяч арабов оказались за пределами городов только что созданного Израиля и отправились в те места, которые на новых картах были закреплены за ними.

В 1948 году сотни тысяч переселенцев из Иерусалима, Хайфы и других городов оказались в Газе и в соседних с нею населенных пунктах – Хан Юнисе и Рафахе. Вот эти пункты, вместе с пригородами, и образовали Сектор Газа. Тогда этим регионом управляли египетские военные, вторгшиеся с Синая с целью уничтожить новое еврейское государство.

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Им это не удалось, египтян быстро остановила израильская армия, но Газу они успели оккупировать. Израиль выгнал их оттуда лишь в 1967 году после шестидневной войны.

Населения Сектора Газа

К тому моменту в Секторе Газа жило около миллиона человек, примерно две трети из которых – переселенцы из других частей исторической Палестины или их дети. Эти люди, мечтавшие вернуться в оставленные дома, довольно быстро стали легкой добычей для исламистов и популистских арабских политиков, призывавших к уничтожению Израиля и изгнанию евреев с Ближнего Востока.

Современная карта територий возле Газы / Фото ВВС

В то время, к слову, израильтяне в Секторе Газа жили бок о бок с палестинцами. С конца 1960-х годов в регионе дислоцировались израильские военные, а часть пахотных земель была распределена между еврейскими поселенцами.

Арабские радикалы время от времени проводили демонстрации против израильского присутствия или устраивали стычки с поселенцами, но реальной угрозы для Израиля долгое время не представляли.

После революции все поменялось

Все поменялось после победы в Иране исламской революции. Воодушевленные собственными успехами новые иранские власти решили разнести революцию по всему Ближнему Востоку, мобилизовав толпы под лозунгом: "Вернем священный Иерусалим мусульманам".

Особенно близко этот лозунг был воспринят в Газе, многие жители которой переселились туда именно из Иерусалима или его окрестностей. Иран быстро наладил поставки этим людям оружия и пропагандистской литературы, обучил их и взял под свою опеку.

ХАМАС

Именно так появился ХАМАС – политическая партия, объявившая своей главной целью уничтожение Израиля, и ее боевое крыло, взявшееся за осуществление этой задачи с помощью терактов и диверсий.



ХАМАС / Фото АР

В 1980-е и 1990-е годы ХАМАС входил в силу и совершенствовал навыки террора. Нападения на израильтян происходили все чаще и были все кровавее.

Эвакуация граждан

В конце концов, уже в двухтысячные годы правительство Израиля приняло решение об эвакуации из сектора всех своих граждан – и военных, и гражданских. В сентябре 2005 года последний израильтянин покинул регион.

К тому времени вокруг Сектора Газа вовсю шло строительство стены безопасности – высокого бетонного забора, который закрыл эту полоску земли от остального мира, фактически превратив ее в анклав.



Стена безопасности в Израиле / Фото Warspot

! В то время ХАМАС был лишь одной из сил, претендующих на власть в Газе. Но уже в 2007 году его боевики подчинили себе регион полностью.

Израиль, видя, что разросшийся уже до почти 2 миллионов жителей Сектор Газа, оказался в руках людей, мечтающих уничтожить евреев, ввел блокаду анклава.

С тех пор туда практически невозможно попасть – за стену безопасности пускают лишь немногочисленных, выразивших желания попасть в Газу журналистов и сотрудников благотворительных организаций. Еще сложнее выбраться – право на въезд в Израиль имеют считанные тысячи, если не сотни жителей сектора.

На своем опыте скажу – а я трижды был в Газе и трижды выходил оттуда – переход через эту стену – очень сомнительное удовольствие.

Начать хотя бы с того, что он занимает несколько часов, так как каждого входящего проверяют и допрашивают и израильтяне, и хамасовцы. И у каждой из сторон есть свои ограничения. Например, израильские пограничники не разрешают к проносу в Газу дроны-квадрокоптеры с камерами, потому что их ХАМАС использует для совершения терактов.

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А уже в Газе в багаже ищут запрещенный исламом алкоголь и изучают книги и журналы в ручной клади. Труды с критикой исламистов могут здорово навредить путешественнику. И каждый пересекающий границу Сектора Газа на себе ощущает блокаду. Но для контрабандистов блокада – это лишь небольшая помеха.

Они буквально изрыли тоннелями соседний египетский Синай, куда завозят иранские ракеты или комплектующие для их производства, а потом перетаскивают их на территорию ХАМАС. И действенных способов убедить ХАМАС навсегда отказаться от пусков этих ракет – нет.