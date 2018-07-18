Як 24-річний фітнес-інструктор завоював серце Брітні Спірс: подробиці знайомства

Коханий хлопець популярної співачки Брітні Спірс Сем Асгарі вперше розповів, як познайомився зі співачкою.

Незважаючи на 13-річну різницю у віці, пара Брітні Спірс і Сем Асгарі швидко підкорили серця шанувальників, які активно стежать за розвитком їхніх стосунків. Вперше про знайомство зі співачкою Асгарі розповів в інтерв'ю виданню Men's Health.

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Сем Асгарі познайомився з Брітні Спірс познайомилися під час знімань кліпу зірки. У відео йому запропонували роль чоловіка, якого зваблює співачка.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 10 Чер 2018 р. о 6:26 PDT

Асгарі зізнався, що сильно хвилювався перед зустріччю з однією з найпопулярніших артисток. Однак, завоювати серце Брітні йому допомогла харизма і почуття гумору.

Вона підійшла до мене і сказала: "Привіт, я Брітні". На що я відповів: "Вибач, а як тебе звати?". Я намагався бути смішним,

– пригадав фітнес-інструктор.

Він зазначив, що тоді вони обмінялися номерами. А почали зустрічатися, коли кліп вийшов в ротацію.